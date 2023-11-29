- Ekonomi

Pizza devi Hintlilere satılıyor! Türkiye'de de şubeleri bulunuyor

Türkiye pazarında varlığını sürdüren Domino's Pizza'nın çoğunluk hisseleri, 73,35 milyon euro karşılığında el değiştiriyor.
Pizza devi Hintlilere satılıyor! Türkiye'de de şubeleri bulunuyor mask
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Hint gıda devi Jubilant Bhartia'nın yan kuruluşu Jubilant Foodworks, DP Eurasia'nın Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'daki çoğunluk hissesini satın alma planlarını duyurdu.

Jubilant tarafından yapılan açıklamada, şirketin Hindistan'ın lider gıda hizmetleri firması olarak edindiği tecrübenin, DP Eurasia'nın büyüme stratejilerine katkı sağlayacağı belirtildi. Jubilant FoodWorks Ltd, bu satın almanın, JFN'nin gelecekteki değer artışına daha fazla katkıda bulunacağını vurguladı.

DP Eurasia şu anda Türkiye'de 678'e yakın, Azerbaycan'da 10 ve Gürcistan'da ise 6 mağazaya sahip durumda. Türkiye'nin en büyük pizza dağıtım şirketi olan grup, sadece pizza işiyle değil aynı zamanda kendi kahve markası COFFY ile %78'i franchise olan 67 mağazada da faaliyet gösteriyor.

Kaynak: İTTİFAK
# Dominos Pizza, Hintliler, türkiye, büyük

29 Kas 2023 - 17:38 - Ekonomi

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