Kaza, Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu geçişi Sevindikli mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 34 LY 6620 plakalı lüks otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Ç.A. hakimiyetindeki 34 ZR 4173 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyere vurdu. Kazada otomobil sürücüsü M.Y. ile R.Y. ve H.D. isimli yolcular yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı hastanelere kaldırıldı. R.Y. ve H.D. isimli yolcuların ağır yaralandığı bildirildi.Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
29 Kas 2023 - 17:44- Asayiş Güncelleme:
Lüks otomobil TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı!
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil tıra çarptı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hassan - Bu yolun sevindik li kısmın da yol hatası varmı araştırmak lazim
Halisovalı - Kaç km hızla gidiyormuş? Üstelik yağmurlu havada.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.