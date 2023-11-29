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Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye teklife eklendi

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye teklife eklendi
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye teklife eklendi mask

Çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyenin çalışan emeklilere verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklendi. Böylece torba kanunun Meclis'ten geçmesiyle birlikte çalışan emekliler de 5 bin liralık ikramiyeyi hak etmiş olacak
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29 Kas 2023 - 17:46 - Ekonomi

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