Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye teklife eklendi

Çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyenin çalışan emeklilere verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklendi. Böylece torba kanunun Meclis'ten geçmesiyle birlikte çalışan emekliler de 5 bin liralık ikramiyeyi hak etmiş olacak