Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! Masada 3 büyükşehrin pazarlığı vardı

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi hazırlıklar son sürat devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin merakla beklenen görüşmesi Beştepe'de gerçekleşti.
HEYETLERİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARA SON ŞEKLİ VERİLDİ
Cumhur İttifakı'nda 31 Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimlerde heyetler arası yapılan görüşmeler neredeyse tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise 1 saat süren görüşmede heyetlerin yaptığı çalışmalara son şeklini verdikleri ifade ediliyor.
ADANA, MERSİN VE MANİSA MHP'YE BIRAKILACAK
Cumhuriyet gazetesinde yer alan bilgiye göre, AKP ve MHP 30 büyükşehirde ortak adayla seçime gidecek. 30 büyükşehirden, 2019'da olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa'da "MHP'nin büyükşehir belediye başkan adayının destekleneceği", diğer büyükşehirde ise AK Parti'nin aday göstereceği bir isme destek verileceği belirtiliyor.
27 YERDE ORTAK ADAY
Görüşmelerde deprem illerinin yönetimini, "deprem illerini daha hızlı kalkındırmak amacıyla, AK Parti'nin istediği" belirtiliyor. Ancak bu illerden Osmaniye ve Adana'nın MHP'ye bırakıldığı da kaydediliyor.
AKP ve MHP ayrıca 27 il belediyesinde işbirliği yapacak. Bu belediyelerden 23'ünde AK Parti, 4'ünde ise MHP'nin adayının destekleneceği ifade ediliyor. Bu illerde Osmaniye'nin dışında CHP'nin yönetimindeki Kırşehir, Bartın, Amasya gibi il belediyelerinde de ittifak kapsamında MHP'li adayın destekleneceği söyleniyor.
Kaynak: HABERLER.COM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Poyraz - Yürüyecek halleri yok hala koltuk peşindeler
Cenk Cemil - Volkan Kobak ne güzel söylüyor : """Herkesin bir derdi var , durur içerisine ! """
Ak Partili Kızgın - Savaş Savaş Savaş istiyoruz çünkü açız aç Sürünüyoruz gel Amerika İsrail Almanya İngiltere Yunanistan 8 gözle bekliyoruz
Ak Partili Kızgın - Bahçeli kendine güveniyorsun tek başına gir seçime yani partin olarak gör hanyayı konya'yı
Sade Vatandaş - Bahçeli'nin yerinde olsam, MHP yerel seçimlerde bir tek Başkanlık kazamasa bile, seçimlere yine de tek başıma girerdim ! İzzet, başkalarının ulufesinde değil, kendi kazancınızdadır.
Kürşad Akıncı - Bartın ve Amasya zaten MHP’de idi başkanlar velilik için istifa edince Bartın chp oldu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.