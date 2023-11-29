İki kardeş limonata satıp parasını Gazze’deki çocuklara gönderdi

Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine teşekkür eden Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, "Böyle koca yürekli öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Dünyanın gözü önünde bir vahşet yaşanıyor. Bu vahşete de koca yürekli gençlerimiz duyarsız kalmamışlar” dedi.

M. Said Akça, Nursena Akça, okul müdürü Zafer Ergiden, öğretmenler Osman Sel, Hakime Gültekin’den anlamlı faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Müftü Ayvaz yardımların Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla bölgeye ulaştırılacağını söyledi. Ayvaz, “İnşallah oradaki insanlarımızın yarasına bir nebzede olsun merhem olurlar. Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin” diye konuştu.