Enflasyonda ne kadar artış bekleniyor?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ekim ayı verilerine göre yüzde 3,43, Yİ-ÜFE yüzde 1,94 arttı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,36, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 39,39 olmuştu.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından TÜİK tarafından 4 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı.
15 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.
ENFLASYONUN YÜZDE 62,61'E YÜKSELMESİ BEKLENİYOR
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e yükselmesi bekleniyor.
Öte yandan ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cenk Cemil - Oynayın oynayabildiğiniz kadar ounayın ! Enflasyonun yüzde yüzleri aştığı zamn dilimi 1 senyi devirdi bir seneyi ! Siz hala yüzde 60'larda dolaşıp, emeklilere daha nasıl yapsak da az zam Mversek hesaplarındasınız ! MEMLEKETİ KURUTTUNUZ VE BİTİRDİNİZ DE HALA "BANA MISIN ?" DEMEDİNİZ-DEMİYORSUNUZ ! Ama, gün gelir, keser dçner , sap döner yaptığınız bütün iğrenç hesaplar kendi başınıza döner !
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.