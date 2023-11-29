Enflasyonda ne kadar artış bekleniyor?

Cenk Cemil - Oynayın oynayabildiğiniz kadar ounayın ! Enflasyonun yüzde yüzleri aştığı zamn dilimi 1 senyi devirdi bir seneyi ! Siz hala yüzde 60'larda dolaşıp, emeklilere daha nasıl yapsak da az zam Mversek hesaplarındasınız ! MEMLEKETİ KURUTTUNUZ VE BİTİRDİNİZ DE HALA "BANA MISIN ?" DEMEDİNİZ-DEMİYORSUNUZ ! Ama, gün gelir, keser dçner , sap döner yaptığınız bütün iğrenç hesaplar kendi başınıza döner !