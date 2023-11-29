Doğal gaz zam gelmese bile cep yakacak

Gaz- Bir'in raporuna göre 2021- 2022 kış dönemi hanelerde aylık ortalama 156 metreküp(m3) doğal gaz tüketildi. İklim krizinin etkisiyle değişen hava şartları ortalama doğal gaz tüketimini de artırıyor.
BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, son 5 yıllık dönemde 2021- 2022 kış dönemi hane başı tüketiminin en yüksek olduğu kış dönemi oldu. Son 5 yıldaki kış döneminin aylık ortalama hane başı tüketimi 145 m3 olarak hesaplandı.
DOĞAL GAZ TÜKETİMİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU AY ŞUBAT OLDU
Hesaplama Kasım- Aralık- Ocak- Şubat- Mart kış dönemi olarak baz alındı ve tüketimin en yüksek olduğu ay Şubat oldu. Şubat 2022'de ortalama hane tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 23 artışla 195 m3 olarak gerçekleşti.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.