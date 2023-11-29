Kartlı harcamalarında büyük artış!

Açıklanan son verilere göre kartlı ödeme tutarı, Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 836,4 milyar TL oldu. Kredi kartı ile yapılan ödemelerdeki büyüme oranı ise yüzde 129 olarak gerçekleşti.

Türk-İş’in açıkladığı verilere göre kasım ayında 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 14 bin 25 TL, yoksulluk sınırı ise 45 bin 687 TL oldu.

Vatandaşlar için temel gıda ürünlerini satın almak dahi imkansız hale geldi, hayat pahalılığı her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Artık alışverişler nakit parayla değil neredeyse sadece kredi kartı ile yapılıyor.

KARTLI ÖDEMELERE GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 122 ARTTI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Ekim ayı verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekim ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artarak 836,4 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 683,6 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 137,3 milyar TL’sinde banka kartları, 15,5 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

KREDİ KARTI İLE YAPILAN ÖDEMELERDE YÜZDE 129'LUK ARTIŞ

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 129, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 89 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 126 oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekim ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 1,4 milyar adet oldu.