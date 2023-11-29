AKP’de Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele’ye neden aday çıkmadı?

AKP ANKET YAPIYOR

Öztürk, Ak Parti Genel Merkezi tarafından anket için kendisinin arandığını, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün hakkında sorular sorulduğunu söyledi. Öztürk’ün ne cevap verdiği önemli değil, önemli olan AKP’nin aday belirlemede ilçede oturan vatandaşları arayıp, belediye başkanları hakkında soru sorması. Ankette 5-6 soru sormuşlar; Sordukları iki soru şöyle;

-Belediye Başkanını tanıyor musunuz?

-Bir önceki belediye başkanını tanıyor musunuz?

Anlaşılan AKP, ince eleyip sık dokuyor. Sanırım diğer ilçelerdeki vatandaşlar da aranmıştır.

DİLOVASI İLK SIRADA

AKP’de mevcut belediye başkanları potansiyel aday… Toplam 12 ilçede 74 kişi aday adayı oldu… AKP’de belediye başkan aday adaylığı için en çok Dilovası’na yapıldı… Tam 18 kişi başvuru yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele Belediye başkanlığı için kimse aday adayı olmadı. Belki de AKP Kocaeli tarihinde ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kalındı. Geçmiş dönemlerde her belediye başkanlığı için aday adayları çıkardı, ama bu kez iki belediye için çıkmadı.

BÜYÜKAKIN-ÖZLÜ

Büyükşehir ve Başiskele için aday adayı çıkmamasıyla ilgili, “Hem Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hem de Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, başarılı işler yaptılar. Karşısına aday çıkarsa, hiçbir şansı olmayacaklarını bildikleri için karşısına aday çıkmadılar” görüşü hakim. İki belediyeye aday adayı çıkmamasına bu gözle bakılırsa, aday çıkma sayısına göre başkanlar değerlendirilirse, Gölcük de başarılı… Zira, bir aday çıktı. En fazla aday Dilovası’nda çıktı. Tam 18 kişi… Aday adayı çıkma sayısına göre değerlendirirsek, en başarısız belediyeler sırasıyla Dilovası, Çayırova, Körfez, Kandıra, Karamürsel, Gebze, Derince, Darıca, Kartepe, Gölcük…

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İzmit’i hesaba katmıyoruz zira İzmit, CHP’nin elinde. AKP’de İzmit’e 3 başvuru yapıldı. Açıkçası ben daha fazla başvuru beklerdim. Karşılarına rakip çıkmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’yü kutlamak lazım.

MUHALEFETİN DURUMU

AKP’de aday belirleme süreci devam ederken, aday adayları sonucu merakla beklerken; İYİ Parti adaylarını açıklamaya başladı… Aday belirlemede nasıl bir yol izledikleri belli değil… CHP de ise başvurular devam ediyor. Yani anlayacağınız AKP, her yerel seçimde olduğu gibi muhalefetin bir adım önünde…

MHP-AKP İŞBİRLİĞİ

MHP’de durgunluk devam ediyor, Cumhur İttifakı kurulduktan sonra MHP’nin Kocaeli’deki asli görevi AKP’nin belediye başkan adayını desteklemek. MHP, Kocaeli’de kendilerine ilçe belediye başkan adaylığı verilmesini bekliyor, ama bu pek mümkün gözükmüyor. Anlaşılan MHP, bu seçimde de Kocaeli’deki asli görevini yerine getirip AKP’nin adayını destekleyecek. 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde sanırım en büyük çekişme İzmit, Derince ve Karamürsel’de yaşanacak.

AKP’DE BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLIĞI BAŞVURU SAYILARI

BELEDİYE BAŞVURU

Büyükşehir 0

Başiskele 0

Gölcük 1

Kartepe 2

Darıca 2

İzmit 3

Gebze 5

Derince 5

Karamürsel 7

Kandıra 9

Körfez 9

Çayırova 13

Dilovası 18