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Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı

Kandıra Sucuali Sapağında otomobilin öğrenci servisi ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 8'i çocuk 9 kişi ise yaralandı.

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Alınan bilgiye göre Kandıra’dan İzmit yönünde seyir halinde olan Şaban Taşdemir idaresindeki 41 P 5466 plakalı öğrenci servisi, köy yolundan gelerek ana yola bağlanan Ceyhun Çapan idaresindeki 34 PE 1066 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da su kanalına düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada kapıların kapalı kalması nedeniyle içeride mahsur kalan öğrenciler ve servis sürücüsü Şaban Taşdemir, olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu servisten çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ceyhun Çapan, sağlık ekiplerinin ambulanstaki bütün müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

İstanbul’dan arsa bakmak için gelmiş

Servis sürücüsü Şaban Taşdemir ve araçtaki 8 öğrenci ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle İzmit Kandıra yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verilirken araçların yoldan kaldırılmasın ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazada yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Ceyhun Çapan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. İstanbul’da ikamet eden Çapan’ın Kandıra’dan arsa satın almak için geldiği ve dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi. Çapan’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilmek üzere İstanbul’a götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

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Yorumlar

(2)
02

Serdar - Sen kurala uyma,hatalı solla,şerit ihlali yap sonra kaza oluncada ölüm yolu.tamam yeni yol olsun fakat bu zihniyet varken kaza bitmez

Yanıtla . 7Beğen 08 Şubat 12:11
01

Vatandaş - Kandıra yolunun adı ölüm yoluna çıkmış üç sene önce törenle temeli atıldı 2018 sonunda bitecekti böyle söz verildi şimdi bu ölümlerden bu yolu bitirmeyenler sorumludur onlar ise yeni vaatler peşindeler seçimden sonra onlarıda unuturlar.

Yanıtla . 9Beğen 08 Şubat 11:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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