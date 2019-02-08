Adnan Zanburkan görevden alındı!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onayıyla yayımlanan atama Cumhurbaşkanı Kararları’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlıklarına ait atama ve görevden alma kararları yer aldı.
ZANBURKAN GÖREVDEN ALINDI
Kararlarda, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan'ın görevden alındığı belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz