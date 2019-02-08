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Adnan Zanburkan görevden alındı!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlıklarına ait atama ve görevden alma kararları yer aldı. Kararlara göre, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan'ın görevden alındı.