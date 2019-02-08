İYİ Parti’de İlçe Başkanı istifa etti!

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Musa Coşkun görevinden istifa etti. Coşkunun istifası il yönetimi tarafından kabul edilirken Belediye Meclis Üyesi adaylığı için istifa ettiği öğrenildi. Diğer yandan Kartepe İlçe Başkanlığına Haluk Tamyüksel'in atandığı belirtildi. Bilindiği gibi İYİ Parti Kartepe'de CHP'nin adayı Cumhur Karakadılar'ı desteklediği için aday çıkarmıyordu ancak İYİ Parti Belediye Meclisi için kendi listesi ile seçime girecekti. Selin BECER