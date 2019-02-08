Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Sanayi Sapağı mevkisinde Ankara istikametinde yola dökülen madde nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir vidanjör ile 6 otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Zehra Ulu, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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7 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz