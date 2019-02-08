Bahçecikliler, yol kapatma eylemi yaptı!

Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği Hüseyin Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri, muhtarlar ve Bahçecik halkı Başiskele ilçesi Seymen - Bahçecik yolu üzerinde yapılan bazı kasislerin kaldırılması için bugün kısa süreli yol kapatma eylemi yaptı. Eylemde konuşan Dernek Başkanı Hüseyin Bayram, "Bahçecik yolu üzerinde 9 tane tümsek var. Okulların, emniyetin önündekiler hariç sitelerin ve marketlerin önüne yapılan tümseklerden halk olarak rahatsızız. Uyarı levhalarının yeterli olmayışı otobüslerin, taksilerin, kamyonların rampalarda kurulan bu tümseklerden dolayı bir sürü sıkıntı yaşaması gibi sebeplerden dolayı küçük çaplı kazalar meydana gelmiştir. Olayın bir diğer boyutu ise acil durumlarda (hastalık ve yangın gibi) ambulans ve itfaiye gibi olay yerine ivedi bir şekilde ulaşması gereken araçların tümsekler sebebiyle gecikmeleridir. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından UTDK Kararının iptali üzerine vermiş olduğumuz dilekçenin işleme alındığı bilgisi bizlere iletilmiştir. Ancak bu konunun ivedilikle çözülmesinden yanayız. Büyükşehir belediyemizden bu konuyu çözmesini beklemekteyiz ve konunun takipçisi olacağız." şeklinde açıklama yaptı.