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Bahçecikliler, yol kapatma eylemi yaptı!

Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği Hüseyin Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri, muhtarlar ve Bahçecik halkı Başiskele ilçesi Seymen - Bahçecik yolu üzerinde yapılan bazı kasislerin kaldırılması için bugün kısa süreli yol kapatma eylemi yaptı.

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Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği Hüseyin Bayram, Yönetim Kurulu Üyeleri, muhtarlar ve Bahçecik halkı Başiskele ilçesi Seymen - Bahçecik yolu üzerinde yapılan bazı kasislerin kaldırılması için bugün kısa süreli yol kapatma eylemi yaptı. Eylemde konuşan Dernek Başkanı Hüseyin Bayram, "Bahçecik yolu üzerinde 9 tane tümsek var. Okulların, emniyetin önündekiler hariç sitelerin ve marketlerin önüne yapılan tümseklerden halk olarak rahatsızız. Uyarı levhalarının yeterli olmayışı otobüslerin, taksilerin, kamyonların rampalarda kurulan bu tümseklerden dolayı bir sürü sıkıntı yaşaması gibi sebeplerden dolayı küçük çaplı kazalar meydana gelmiştir. Olayın bir diğer boyutu ise acil durumlarda (hastalık ve yangın gibi) ambulans ve itfaiye gibi olay yerine ivedi bir şekilde ulaşması gereken araçların tümsekler sebebiyle gecikmeleridir. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından UTDK Kararının iptali üzerine vermiş olduğumuz dilekçenin işleme alındığı bilgisi bizlere iletilmiştir. Ancak bu konunun ivedilikle çözülmesinden yanayız. Büyükşehir belediyemizden bu konuyu çözmesini beklemekteyiz ve konunun takipçisi olacağız." şeklinde açıklama yaptı.

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Yorumlar

(2)
01

Ramiz Karaeski - Kasisleri kaldırın Şahinli Hondalı apaçiler yarışıp,drift yapsın insanlar ölsün değil mi?

''İki şey sonsuzdur;insanoğlunun aptallığı ve evren.Fakat ikincisinden emim değilim''

ALBERT EİNSTEİN

Yanıtla . 5Beğen 08 Şubat 10:19
02

Bahcecikli - @Ramiz Karaeski 01 nolu yoruma cevabı: Biz onunda onlemini alırız bukadar sıkıntı yapma evin bahcecikteyse soyle senin kapında tumsek yapsınlar usta

Yanıtla . 0Beğen 08 Şubat 15:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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