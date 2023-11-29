Cimbom'dan müthiş geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi A grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta maçında sahasında Manchester United'ı konuk etti. Grupta deplasmanda oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla kazanan temsilcimiz bu kez taraftarı önünde Kırmızı Şeytanları devirip gruptan çıkmak adına çok önemli bir avantaj elde etmek istiyordu, ancak mücadeleden 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

Galatasaray - Manchester United ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Ndonbele, Hakim Ziyech, Mertens, Zaha, Mauro Icardi.

Manchester United: Onana, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw, Amrabat, McTominay, Fernandes, Antony, Garnacho, Hojlund.

CANLI ANLATIM

1' Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı.

4' Galatasaray, Mertens'le geldi. Belçikalı yıldız vuruşunu yaparken Onana, soluna gelen topu kurtardı.

11' GOL | Hojlund ile Bruno Fernandes arasında yapılan verkaçın ardından sol tarafta top Garnacho'nun önünde kaldı. Garnacho, Muslera'nın sağına doğru vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

18' GOL | Bruno Fernandes'in uzaktan yaptığı vuruş Muslera'nın sağından ağlarla buluştu ve Manchester United, müsabakada 2-0 öne geçti.

22' Galatasaray, bu dakikalarda pas yaparak rakip yarı alanda gol arıyor.

29' GOOOOOOOOOL! Hakim Ziyech'in serbest vuruştan attığı harika golle Galatasaray, Manchester United karşısında farkı bire indirdi. Şimdi skor 1-2.

Mücadelede ilk yarı Manchester United'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI!

48' TEHLİKE | Temsilcimiz Galatasaray'da Mertens ön direğe doğru ortasını yaparken Kaan Ayhan sağ ayağıyla iyi bir vuruş yaptı. Top yan ağlarda kaldı.

55' GOL | Manchester United, sağdan geliştirdiği atakta McTominay'le ceza sahası içinde golü buldu. Skor şimdi 1-3 oldu.

61' GOOOOOOOOL! Ziyech, yine serbest vuruşta topun başına geçti. Faslı yıldız vuruşunu yaptı ve Onana'yı mağlup ederek farkı bir kez daha 1'eindirdi. Skor şimdi 2-3 oldu.

71' GOOOOOOOL! Kerem Aktürkoğlu'nun mükemmel golüyle skoru 3-3'e getirdik! Ziyech'in pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem, ceza sahası sağ çaprazından yakın köşeye vurdu ve Galatasaray beraberliği yakaladı.

81' Manchester United, kalemize tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolün ardından top auta çıktı.

84' DİREKTEN DÖNDÜ | Manchester United2ın geliştirdiği hızlı atakta Bruno Fernandes uzaktan vuruşunu yaptı. Portekizli futbolcunun vuruşunda top direkten dönüp auta gitti.

MAÇ BİTTİ!

Maç 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: FANATİK