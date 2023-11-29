BİR BU EKSİKTİ: Dikkat, ilimizde de zatürree yayılıyor

-COVİD’DEN SONRA RUSYA-UKRAYNA, FİLİSTİN-İSRAİL-
Dünya yaklaşık 3 yıl Covid pandemisi ile boğuştuktan sonra, 100 yıl önce patlak veren kara vebanın ardından dünya savaşları çıkması gibi, bu kez de adeta adı adım 3.dünya savaşına evriliyor. Pandiemi döneminde Rusya-İkrayna, şimdi de İsrail-Filistin savaşı yaşanırken, yeni bir salgın yine Çin’den yayılıyor. Zatürree vakalarının artışı dikkat çekiyor. Çin’de başlayan salgın, Hollanda’da da gözlenince, tehlikenin boyutu dikkatlerden kaçmıyor. Kentimizde de covid testleri hızla yeniden gündeme gelirken, koridorlar da grip vakalarıyla dolup taşıyor. Bakalım bu salgından sonra dünya savaşı çıkacak mı ?..
-COVİD’DEN SONRA RUSYA-UKRAYNA, FİLİSTİN-İSRAİL-
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.