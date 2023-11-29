BİR BU EKSİKTİ: Dikkat, ilimizde de zatürree yayılıyor

-COVİD’DEN SONRA RUSYA-UKRAYNA, FİLİSTİN-İSRAİL-

Dünya yaklaşık 3 yıl Covid pandemisi ile boğuştuktan sonra, 100 yıl önce patlak veren kara vebanın ardından dünya savaşları çıkması gibi, bu kez de adeta adı adım 3.dünya savaşına evriliyor. Pandiemi döneminde Rusya-İkrayna, şimdi de İsrail-Filistin savaşı yaşanırken, yeni bir salgın yine Çin’den yayılıyor. Zatürree vakalarının artışı dikkat çekiyor. Çin’de başlayan salgın, Hollanda’da da gözlenince, tehlikenin boyutu dikkatlerden kaçmıyor. Kentimizde de covid testleri hızla yeniden gündeme gelirken, koridorlar da grip vakalarıyla dolup taşıyor. Bakalım bu salgından sonra dünya savaşı çıkacak mı ?..