Saadet Partisi’nden Körfez’de coşkulu tanıtım

Saadet Partisi (SP) Körfez İlçe Belediye Başkan adayı Recep Sarıdoğan, dün akşam Kasr-ı Çakır Restoran’da düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı. Düzenlenen aday tanıtım programına Körfez İlçe Belediye Başkan adayı Recep Sarıdoğan’ın yanı sıra, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, Saadet Partisi Körfez İlçe Başkanı Ömer Faruk Coşkun, İl Karargah Başkanı Alaattin Çakmak, İl Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Doğruuslu, SP Kandıra İlçe Başkanı Ramazan Arslan, Dilovası İlçe Başkanı Mustafa Türel, Ağrılılar Dernek Başkanı Nurettin Kaplan, Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, Emekli Emniyet Müdürü Ahmet Urfalıoğlu, iş adamları Mehmet Çöven, Tekin Durmuş ve Muhammet Miroğlu, Refah Partisi Körfez eski İlçe Başkanı Mehmet Kaynak, Saadet Partisi eski Körfez Belediye Başkan adayı Ünal Aktaş ile çok sayıda partili katıldı.

BAYRAĞIMIZ DALGALANACAK

Toplantıda ilk olarak konuşan SP Körfez İlçe Başkanı Ömer Faruk Coşkun; “ Seçimler demokrasinin vazgeçilmezidir. Bireyler birleşerek toplumları ve devletleri oluşturur. Yerel seçimlerin millete hayırlar getirmesini, 1 Nisan sabahı Körfez Belediye binasında Saadet Partisi bayrağının dalgalanmasını niyaz ediyorum” dedi.

UZUN SÜREDİR NADASTAYIZ

Daha sonrasında söz alan SP İl Başkanı Nurettin Çelik; “Öncelikle sizlerle birlikte böyle bir sofrada bulunmak bizler için onur. Körfezin bütün renklerini buradan görüyorum. Körfez ile ilgili yapacağımız çalışmaları da düşündükçe heyecanlanıyorum. Uzun süredir nadastayız, memlekete hizmet gününü sabırsızlıkla bekliyoruz. İl başkanı olarak bu zaman diliminde bazen kramplar giriyor. Biz ilçelerimizde çıkartacağımız adayların kentlere yapacağı hizmetleri düşündüğümüzde ayrı bir heyecan duyuyoruz. Adayımız kendi 4 evladı için çalışır ama Körfez denildiği zaman burası için yüreğiyle beraber çalışacağını biliyorum. Recep kardeşimiz bu yolu sizlerle tamamlayacağız. Kentimize yeni bir sayfa açmak, geleceğimizi emin ellere vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

KÖRFEZ’İ KARIŞ KARIŞ GEZEN BİRİYİM

Son olarak söz alan SP Körfez Belediye Başkan adayı Recep Sarıdoğan: “Körfez gibi Anadolu’yu kucaklayan ve yansıtan bir yerdeyiz. 1978’de Yarımca’da başlayan hikayemiz Gebze Teknik Lisesi ile devam etti. Maddi imkanım yoktu üniversiteye gidemedim. İşçilik ile geçti ömrüm. Vardiyayı iyi bilirim. Şimdi 70-75 kişiyi istihdam eden bir şirketimiz var. Körfez’i bilen her yerini karış karış gezen ve buraların çözümleri için STK’lar ve iş adamları ile bir araya gelerek istişare eden biriyim.

ÖNE ÇIKAN TEK ŞEY YOLSUZLUK

31 Mart ile birlikte başlayacak yeni bir heyecana imza atacağız. Biz Körfez’e patron değil hizmetçi seçiyoruz mantığı ile gelip çalışacağız. Bu ilçenin kaynaklarının bu ilçeye yettiği gibi birçok ilçeye yeteceğini görüyoruz. Meselemiz kimseyi kırmak değil. Biz bu ülkenin insanına hizmet etmek için konuşuyoruz. Bu ilçenin kaynakları yeterli şekilde kullanılmadı. Körfez’de en öne çıkan şey yolsuzluk. Yüzde 76 yolsuzluk, adam kayırma öne çıkıyor bu şehirde. Körfez’in kaynakları 3-5 kişiye değil bu şehrin insanlarına kullanılsın istiyoruz.

KÖRFEZ’DE MARKALAR YARATACAĞIZ

Bizim görevimiz geleceğe güzel bir şehir bırakmak. Susurluk’u herkes bilir. Orada bir kaza oldu. Bir şehirde olumsuzluk varsa sadece belediye başkanı değil o şehir ile birlikte olumsuzluklar hatırlanır. Buraya bırakacağımız şeyler en güzel şekilde tüm ülkede anılmalıdır. Hereke Halı’sı gibi bir marka bile kayboldu. Bir marka yaratmak istiyorsanız biz iş adamları, STK’lar gibi kişilerle görüşüp alıp vereceğiz. Ehliyet ve liyakat diyoruz.

İKTİDARIN BU ŞEHRE VERECEĞİ BİR ŞEY YOK

Bu şehri beraber yöneteceğiz. Güzel bir şehir yaratıp bırakmak istiyorsak bu şehri iyi idare etmek istiyoruz. İsraf etmeyeceğiz. Projelerle insanları aldatmayacağız. Saat 9’dan 10’dan sonra Körfez adeta bir kasaba. Gidecek bir yer yok. Bu şehir gece bile canlı olmalı. Biz birlikte sahada çalışacağız. Gelin, güzel bir Körfez inşa etmek istiyorsak yine birlikte hareket edeceğiz. İktidarın İlçe Başkanı Körfez adayı oldu. Bu kardeşimiz 3 yıldır mecliste. Bu kadar yapılanın altında imzası olan arkadaşın bu şehre vereceği bir şey yoktur. 1 Nisan’da en güzel kararı vereceğinize inanıyorum” dedi.