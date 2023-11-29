Arda Turan dolandırıcılık davasıyla ilgili ilk kez konuştu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nisan ayında başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Emre Çolak gibi isimlerin de bulunduğu onlarca kişinin, Denizbank şube müdürü Seçil Erzan tarafından yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığı iddiası Türkiye'nin gündemine oturdu.
En çok para kaybeden isimlerden biri olan Arda Turan, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, “Adalete saygımdan konuyla ilgili tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım” ifadelerini kullandı.
Arda Turan konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda şunları söyledi:
“Yargıya intikal etmiş bir süreç var. Adalete saygımdan konuyla ilgili tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım. Benim adımla yayılan sözlere lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla.”
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.