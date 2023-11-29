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Arda Turan dolandırıcılık davasıyla ilgili ilk kez konuştu!

Futbolcu Arda Turan‘dan fon dolandırıcılığıyla ilgili ilk açıklama geldi. Turan, “Adalete olan saygımdan tek kelime açıklama yapmayacağım” dedi.
Arda Turan dolandırıcılık davasıyla ilgili ilk kez konuştu! mask

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nisan ayında başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Emre Çolak gibi isimlerin de bulunduğu onlarca kişinin, Denizbank şube müdürü Seçil Erzan tarafından yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığı iddiası Türkiye'nin gündemine oturdu.

En çok para kaybeden isimlerden biri olan Arda Turan, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, “Adalete saygımdan konuyla ilgili tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım” ifadelerini kullandı.

Arda Turan konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda şunları söyledi:

“Yargıya intikal etmiş bir süreç var. Adalete saygımdan konuyla ilgili tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım. Benim adımla yayılan sözlere lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla.”

Kaynak: CUMHURİYET

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29 Kas 2023 - 22:52 - Asayiş

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