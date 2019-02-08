Kocaelispor, Kartepe’de kampa girdi

Kartepe Belediyesi’nin gençlerin serbest zamanlarını sosyal ve sportif faaliyetler ile değerlendirmelerine yönelik dizayn ettiği Ketenciler Gençlik Kampı, Kocaelispor U-13 takımından 24 altyapı sporcusunu konuk etti. Kocaelispor alt yapı antrenörleri Emre Denizli ve Osman Kaba gözetiminde yapılan kampta sporcular mental antrenmanların yanı sıra fiziksel antrenmanları da yaptılar. Sömestr tatilinin son günlerini Kartepe’nin eşsiz doğası eşliğinde düzenledikleri yürüyüşlerle değerlendiren minik sporcular antrenmanlarını Acısu Şehit Abdullah Olçok Stadı’nda gerçekleştirdi.

BAŞKAN ÜZÜLMEZ’E TEŞEKKÜR

Minikler için çok yararlı bir kamp olduğunu söyleyen Kocaelispor U-13 alt yapı antrenörü Emre Denizli, “Arkadaşlık, dostluk ve takım ruhu kavramlarını pekiştirdiğimiz 4 günlük bir kamp gerçekleştirdik. Kocaelispor olarak çok büyük bir aileyiz. Omuz omuza veren çocuklarımız bu dayanışmayı kampımızda sonuna kadar yaşadı. Bu dayanışma ruhunu sahada da göstereceklerinden eminim. Kocaelispor’a desteğini bildiğimiz Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e misafirperverliğinden dolayı kulübümüz ve bütün sporcularımız adına çok teşekkür ediyoruz” dedi.