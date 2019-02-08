Körfez Ticaret Odası, TEB Körfez Şubesi ile protokol imzaladı

Körfez Ticaret Odası üyelerine yönelik olarak farklı alanlarda protokoller imzlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Körfez Ticaret Odası Türkiye Ekonomi Bankası Körfez Şubesi ile işbirliği protokolü imzaladı. Yapılan anlaşma ile Körfez Ticaret Odası Türkiye Ekonomi Bankası’nın oda üyelerine sunduğu bankacılık hizmetlerinin yanısıra, birçok önemli fırsattan da yararlanabilecek. Körfez Ticaret Odası Denizbank ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokolde Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, 4. Komite başkanı Halil Küçük, Türkiye Ekonomi Bankası Körfez Şube Müdüresi Filiz Temir ve işletme bankacılığı portföy yöneticisi Simge Pekmertol katılım sağladı.

AVANTAJ PAKETİNDEN ODA ÜYELERİ YARARLANACAK

Türkiye Ekonomi Bankası Körfez Şube müdüresi Filiz Temir "İmzalanan protokol ile Körfez Ticaret Odası oda üyeleri 1.85% faiz 3 ay ertelemeli kredi, ücretsiz EFT/havale, indirimli çek karnesi ve patron kart avantajlarından yararlanabileceklerdir. Protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

ÖZTÜRK: HİZMETLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR

Protokol ile ilgili konuşan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk "yaptığımız protokol oda üyelerimiz Türkiye Ekonomi Bankası avantajları ile tanıştırılarak bu avantajlardan yararlanmalarını sağlayacağız. Amacımız oda üyelerimizin ticaretini geliştirerek her türlü kolaylığı sağlamaktır. Bu yöndeki çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de artarak devam edecektir" dedi.