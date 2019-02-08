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Millet İttifakından Bekirdere çıkarması

Millet İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı Serdar Kaman ve İzmit Belediyesi Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet önceki akşam partilileriyle birlikte Bekirdere’ye çıkarma yaptı.

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Millet İttifakı İzmit’teki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Pek çok programı birlikte organize ederek halkla buluşan Millet İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Serdar Kaman ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet önceki akşam Bekirdere Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

ADAYLARA BÜYÜK İLGİ

İzmit Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi ile Tavşantepe Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunan esnafları tek tek ziyaret eden Başkan adayları Kaman ve Hürriyet, daha sonra Tavşantepe Caddesi üzerindeki Muhammet Kahraman’ın çay ocağını ziyaret etti. Burada halkla sohbet eden Başkan adayları daha yaşanabilir bir İzmit için her zaman halkla birlikte karar alacaklarını söyleyerek, halka rağmen hiçbir şeyin olmayacağını ifade etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada özellikle esnaflar ve gençler Hürriyet ve Kaman’a büyük ilgi gösterdi.

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