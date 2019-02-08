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Outlet Center İzmit’te Sevgililer Günü

Sevgililer Günü alışverişleri için; markalı ve uygun fiyatlı ürünlerin satışa sunulduğu Outlet Center İzmit’e gelenler, alışverişin keyfini doyasıya çıkartacak.

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Outlet Center İzmit; 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan keyifli etkinliklerle, avantajlı alışverişe keyif katacak. Hava şartları uygun olduğu takdirde etkinlik kapsamında; çiftler, karikatürlerini çizdirebilecek ve merkezde çiçek dağıtımı yapılırken trio müzik grubunun güne uygun romantik şarkılarına eşlik edilebilecek. Oyuncaklardan cep telefonuna, saatten tablet bilgisayara, mücevherden kozmetiğe, ayakkabıdan tekstile kadar sunduğu geniş ürün yelpazesiyle 200’ü aşkın markanın aynı çatıda buluştuğu Outlet Center İzmit’te, sevgililer; yılın 365 günü olduğu gibi 14 Şubat Sevgililer Günü’nde de hediyelerini fabrika satış fiyatlarıyla alabilecek.

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14 Şubat 2019 Perşembe Outlet Center İzmit Sevgililer Günü etkinlik programı:

(Hava şartları uygun olduğu takdirde)

Trio Müzik Grubu…

Karikatürist…

Çiçek dağıtımı…

Sevgililer Günü dolayısıyla sizin için seçtiklerimiz;

ADIDAS OUTLET: Kadın Ayakkabı: 192,00TL - Kadın T-shirt: 49,90TL - Erkek Ayakkabı:249,90TL - Erkek T-shirt: 99,90TL (başlayan fiyatlarla)

ATASAY OUTLET: Altın Kolye: 300,00TL - Pırlanta Yüzük: 900,00TL - Pırlanta Kolye:990,00TL (başlayan fiyatlarla)

AYAKKABI DÜNYASI: Kadın Ayakkabı: 49,90TL - Erkek Ayakkabı: 59,90TL (başlayan fiyatlarla)

BAMBİ: Kadın Ayakkabı: 49,90TL - Erkek Ayakkabı: 132,00TL (başlayan fiyatlarla)

BEYMEN BUSINESS / ALTINYILDIZ CLASSICS: Gömlek (2 Adet): 99,99TL - Pantolon:99,99TL - Triko (2 Adet): 159,99TL (başlayan fiyatlarla)

COLIN'S: Kadın Gömlek: 39,95TL - Kadın Pantolon: 49,95TL - Erkek Gömlek: 39,95TL - Erkek Pantolon: 89,95TL (başlayan fiyatlarla)

ÇİFT GEYİK KARACA: Erkek Gömlek: 69,99TL - Erkek Pantolon: 79,99TL (başlayan fiyatlarla)

DEFACTO: Kadın Gömlek: 19,99TL - Kadın Pantolon: 29,99TL - Erkek Pantolon: 19,99TL - Erkek Gömlek: 19,99TL (başlayan fiyatlarla)

DERİMOD DEPO: Kadın Ayakkabı: 99,90TL - Erkek Ayakkabı: 149,90TL (başlayan fiyatlarla)

DUFY OUTLET: Gömlek: 59,99TL - Pantolon: 99,99TL (başlayan fiyatlarla)

ENZA HOME: Nevresim Takımı (Çift Kişilik): 99,99TL (başlayan fiyatlarla)

FLO: Kadın & Erkek Ayakkabı: 19,99TL (başlayan fiyatlarla)

HATEMOĞLU: Erkek Gömlek: 49,90TL - Erkek Pantolon: 89,90TL (başlayan fiyatlarla)

HUMMEL: Sweatshirt: 89,95TL - Ayakkabı: 120,00TL (başlayan fiyatlarla)

KEMAL TANCA: Kadın Ayakkabı: 99,99TL - Erkek Ayakkabı: 139,99TL (başlayan fiyatlarla)

LC WAIKIKI OUTLET: Kadın Sweatshirt: 29,90TL - Kadın Pantolon: 39,90TL - Erkek Gömlek: 39,95TL - Erkek Pantolon: 49,95TL (başlayan fiyatlarla)

LEE COOPER: Erkek Gömlek: 119,99TL - Erkek Pantolon: 129,99TL (başlayan fiyatlarla)

LEVI’S: Gömlek: 109,99TL - Pantolon: 129,99TL (başlayan fiyatlarla)

MADAME MOSS: Nubuk Yelek: 14,90TL - Pelüş Yelek: 29,90TL - Elbise: 49,90TL (başlayan fiyatlarla)

MAVİ: Kadın Gömlek (2 Adet): 99,99TL - Erkek Gömlek (2 Adet): 99,99TL - Erkek Pantolon(2 Adet): 199,99TL (başlayan fiyatlarla)

MİNEL OUTLET: Şal: 9,99TL - Eşarp: 19,99TL (başlayan fiyatlarla)

NETWORK / FABRİKA: Kadın Triko: 79,00TL - Kadın Pantolon: 139,00TL - Erkek Triko:79,00TL - Erkek Gömlek: 99,00TL (başlayan fiyatlarla)

NIKE FACTORY STORE: Tayt: 79,90TL - Kadın Ayakkabı: 222,90TL - Erkek T-shirt: 74,90TL -Erkek Ayakkabı: 194,90TL

OUTLET VAKKO: Eşarp: 79,00TL - Kadın Ayakkabı: 69,00TL - Erkek Gömlek: 79,00TL - Erkek Jean Pantolon: 151,00TL(başlayan fiyatlarla)

PALET AYAKKABI: Kadın Ayakkabı: 50,00TL - Erkek Ayakkabı: 50,00TL (başlayan fiyatlarla)

PENTİ OUTLET: Ev Çorabı: 7,50TL - Panduf: 24,99TL - Pijama Takımı (3’lü): 149,99TL (başlayan fiyatlarla)

PUMA: Kadın Alt Eşofman: 130,00TL - Erkek Alt Eşofman: 100,00TL - Ayakkabı: 160,00TL (başlayan fiyatlarla)

SARAR: Erkek Gömlek: 71,99TL - Erkek Kanvas Pantolon: 79,99TL (başlayan fiyatlarla)

SKECHERS: Kadın Ayakkabı: 179,50TL - Erkek Ayakkabı: 199,50TL (başlayan fiyatlarla)

TERGAN DERİ: Kadın Ayakkabı: 59,99TL - Erkek Ayakkabı: 128,99TL (başlayan fiyatlarla)

TIFFANY & TOMATO: Kadın Kazak: 39,99TL - Kadın Pantolon: 39,99TL - Kadın Kaban:69,99TL (başlayan fiyatlarla)

TOMMY HILFIGER: Kadın Gömlek: 99,90TL - Kadın Pantolon: 109,90TL - Erkek Gömlek:129,90TL -Erkek Pantolon: 149,90TL (başlayan fiyatlarla)

TOYZZ SHOP: Pelüş Kalpli Ayı: 66,90TL - Fotoğraflı Kar Küresi: 34,99TL (başlayan fiyatlarla)

U.S. POLO ASSN.: Triko: 55,00TL - Gömlek: 70,00TL - Pantolon: 110,00TL (başlayan fiyatlarla)

UNDER ARMOUR: Kadın T-shirt: 89,90TL - Kadın Ayakkabı: 229,90TL - Erkek T-shirt:79,90TL - Erkek Ayakkabı: 179,90TL (başlayan fiyatlarla)

WATSONS: Kruidvat Kadın Parfüm: 26,90TL - Kruidvat Erkek Parfüm: 29,90TL - Watsons Deodorant: 5,99TL - Pure Beauty BB Krem / CC Krem: 29,99TL (başlayan fiyatlarla)

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