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Fevziye istasyonuna yeni turnike

Fevziye istasyonuna ek turnike açan UlaşımPark, giriş ve çıkışlarda daha rahat ulaşımın gerçekleşmesini sağladı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek Akçaray tramvay hattı üzerinde yenilikler yapıyor. Daha önce Doğu Kışla istasyonunda pazar alanı yönüne ek turnike koyarak bölge esnafı ve seyahat eden yolcuları sevindiren UlaşımPark, bu kez Fevziye istasyon bölgesinde yaşayan vatandaşlardan gelen talebi değerlendirerek ek turnike açtı.

ESNAF VE YOLCULAR MEMNUN OLDU

UlaşımPark, seyahat eden yolcuların istasyona daha rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için Fevziye istasyonuna yeni ek bir turnike açarak her iki yöne de ulaşımı sağlamış oldu. Yapılan turnikelerin üzerine özel üretim koruma kılıfları takan yetkililer, turnikelerin yağmurdan etkilenmesini de önledi. Hizmet odaklı çalışan UlaşımPark, vatandaşlardan gelen talebi yerine getirerek gerek seyahat eden yolcuları gerekse Fevziye istasyonu çevresinde bulunan esnafları memnun etmeyi başardı.

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