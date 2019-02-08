Utku Birinci, partisinden istifa etti!

CHP’de yerel seçimler yaklaşırken hareket de artıyor. Örgüt içi dinamikler, meclis üyelikleri için çalışıyor. İzmit Belediye Meclisi’ne üye olmak isteyenler arasında Utku Birinci de vardı. Ancak Birinci, sürpriz bir şekilde partisinden istifa etti. Birinci, istifa nedeniyle ilgili açıklama yapmadı.