Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:58 TSİ- Siyaset G: Bugün 13:53 TSİ

Utku Birinci, partisinden istifa etti!

CHP’nin tanınan simalarından Utku Birinci, partisinden istifa etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP’de yerel seçimler yaklaşırken hareket de artıyor. Örgüt içi dinamikler, meclis üyelikleri için çalışıyor. İzmit Belediye Meclisi’ne üye olmak isteyenler arasında Utku Birinci de vardı. Ancak Birinci, sürpriz bir şekilde partisinden istifa etti. Birinci, istifa nedeniyle ilgili açıklama yapmadı.

Bugün 10:58 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
BBP'li başkandan Serap Çakır'a destek mask
BBP'li başkandan Serap Çakır'a destek
Körfez’deki ittifakta buzlar eridi mask
Körfez’deki ittifakta buzlar eridi
İYİ Parti'nin adayına Saadet'ten adaylık teklifi mask
İYİ Parti'nin adayına Saadet'ten adaylık teklifi
Doğan ile Özen resepsiyonda karşılaştı "O sözünü hatırlattı" mask
Doğan ile Özen resepsiyonda karşılaştı "O sözünü hatırlattı"
Canlı yayında soruları yanıtlayacak mask
Canlı yayında soruları yanıtlayacak
Hürriyet, gazetecilerin önerilerini dinledi mask
Hürriyet, gazetecilerin önerilerini dinledi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
“Muhtarın partisi olmaz” dedi ve istifa etti! mask
“Muhtarın partisi olmaz” dedi ve istifa etti!
İsmet Çiğit’ten şok itiraf! mask
İsmet Çiğit’ten şok itiraf!
Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın" mask
Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın"
Kocaeli Devlet Hastanesi, bir ilki başardı mask
Kocaeli Devlet Hastanesi, bir ilki başardı
Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti! mask
Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti!
İzmit Körfezi'nde denizanası istilası mask
İzmit Körfezi'nde denizanası istilası

GALERİ

Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada mask
Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı mask
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı
Trabzon Tanıtım Günleri başladı mask
Trabzon Tanıtım Günleri başladı
Saklı Kalsın’da yıldız geçidi mask
Saklı Kalsın’da yıldız geçidi
İntihar sandılar, CİNAYET çıktı! mask
İntihar sandılar, CİNAYET çıktı!
Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi mask
Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL