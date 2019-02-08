CHP’de yerel seçimler yaklaşırken hareket de artıyor. Örgüt içi dinamikler, meclis üyelikleri için çalışıyor. İzmit Belediye Meclisi’ne üye olmak isteyenler arasında Utku Birinci de vardı. Ancak Birinci, sürpriz bir şekilde partisinden istifa etti. Birinci, istifa nedeniyle ilgili açıklama yapmadı.
Bugün 10:58 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 13:53 TSİ
Utku Birinci, partisinden istifa etti!
CHP’nin tanınan simalarından Utku Birinci, partisinden istifa etti.
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Bugün 10:58 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz