DP World ISO 28000’i alan ilk liman oldu!

Türkiye’nin önde gelen küresel ticaret sağlayıcısı DP World Yarımca, bağımsız denetim firmasının Aralık ayında yapmış olduğu denetimler sonucu Türkiye’de ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Belgesi’ni alan ilk liman işletmesi oldu. DP World Yarımca İş Güvenliği, Sağlığı ve Çevre Müdürü İsmail Karaçam, “ISO 28000 :2007 Tedarik Zinciri Güvenlik Yönetimi sertifikası konusunda paydaşlarımız açısından ana kazanım sigorta kuruluşlarının güveninin artması ve sigorta maliyetlerinin azalmasında oluyor. ISO 28000 sertifikalı iş yerlerinin Terörizme Karşı ABD Gümrük-Ticaret Ortaklığı (C-TPAT), Dünya Gümrükleri Örgütü (WCO) SAFE ve AB Yetkili Ekonomik Operatör (AEO) güvenlik gereklerine uyum sağlaması da kolaylaşıyor. Bu kapsamda DP World Yarımca bu sertifikayla sadece gönderilerin bütünlüğünün korunması değil aynı zamanda çalışan, müşteri ve ziyaretçilerin korunmasında da sürdürülebilirlik açısından sektörde önemli bir adım attı" dedi.