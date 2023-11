SAĞLIKTA DEV(İ)RİM-3: “HASTANELER BİTİRİLMİŞ HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ”

YİNE BİR DOKUNDUK BİN AH İŞİTTİK. RAHATSIZLIĞIM NEDENİYLE KOCAELİ DEVLET HASTANESİ’NİN İÇLER ACISI HALİNİ GÖREN BEN, YAŞADIKLARIMI BİRİNCİ KALEMDEN YAZDIM, ANCAK MİLLET DERT KÜPÜ OLMUŞ… ÖYLE YORUMLAR GELDİ Kİ, AĞZIM AÇIK KALDI… İŞTE SAĞLIKTA DEVİRİM’İ GÖSTEREN O YORUMLAR…

-DERİNCELİ - Derince araştırma hastanesinde sağlık kurulu raporu almak için gittim. Yazılı poliklinikleri gezdim, son olarak KKB polikliniğine gittiğimde, doktor olmadığı yarın geleceği söylendi. Ertesi gün gittiğimde serviste bir doktorun olduğunu ve büyük bir izdiham yaşandığı gördüm. Randevulu ve randevusuz gelenler vardı. Sağlık kurulu için gelenler de cabası… Derince Hastanesinde doktor kalmamış, olanlar ise öğrenci mi, doktor mu belli değil. Artık Hastanede 65 kuralı da kalmamış, yaşlı hastalardan önce Suriye uyruklu hastalar alınır olmuş, yazıklar olsun!..

-N.YILMAZ - Randevu alabilsek alacağız. Üstelik 67 yaşında bir önceliğini daha görmedim. Boş konuşmuş röportaj yapan her kimse… Bu yaşta 2 vasıtayla yandaş hastaneye gitmek de kolay değil

-N.YILMAZ - Seka psikiyatriden aldığım ilaç bitti. Randevu alamıyorum. Sadece mevcut ilacımı yazar mısınız diye rica ettiğim bayan hekim, azarlayarak sekretere anlat derdini deyip, çıkmamı istedi. Sanki ilacımı sekreter yazacak. Artık Allah’a da havale edemiyorum çünkü bu ülkede değişen bir şey olmuyor…

-YUVAM AKARCA - Vatandaş çok haklı, doktor yok doktor, randevu alamıyoruz. Aldığımız randevunun doktoru başka yere atanıyor, emin olun hiç bir devirde sağlık bu kadar sorunlu olmamıştı…

-PAŞALİ - Yaparsa AK Parti yapar, çalışınca oluyor, makarna beyinli insanlar yüzünden ülke bu hale geldi. Eğitimde, sağlıkta, üretimde 30 yıl geriye gitti ülke. Eskiden sabahın köründe muayene fiş sırasına girerdik, ama aynı gün ilacı dahil bedavaya alır çıkardık. Hakkımı helal etmiyorum.

-SLM - Randevu alamıyorum diyen hasta yalan söylüyor, her randevu aldığım zaman hiç bir ay sonraya randevu vermedi. Randevu alamıyorum diyenler, onlar ekmek piş ağzıma düş diyenler. Özel hastaneler de aynı. Ersoy bey özel hastaneler dediğin kadar mükemmel değil… -ERSOY KANDEMİR – Şahincim, okuyunca keyfin yerine geliyor mu, özel hastane sahibi olarak, Allah’ını seversen doğruyu söyle…

-TURANOGLU - Gereksiz randevular olmasa bu sorun olmayacak. Canı sıkılan randevu alıp duruyor, git koridorları bir dolaş da gör…

- EMEKLİ̇ - @TURANOGLU 03 NOLU YORUMA CEVABI: Sen milletle dalga mı geçiyorsun?.. Kim keyfi hastaneye gidecek. Gel seninle hastanede buluşalım. Cep telefonundan beraber MHRS’ye beraber randevu almak için girelim. Bakalım randevu alabiliyor muyuz ?.. Devlet hastanesini de bitirdiler. Yazıklar olsun…

VATANDAŞ - Tespiti çok kolay. Hemen elinizdeki telefonla herhangi bir branştan bir doktordan randevu talebinde bulunun bakalım randevu alabiliyor musunuz veya kaç hafta sonra randevu veriyor ?.. O zaman gerçekleri görün…

-MKONYALİ - Tüm Doktorları Şehir Hastanesi aldı. Hastanelerde Doktor kalmadı. Şehir Hastanesi de uzak. Yakın yerler yoğun. Randevu alınmıyor…

