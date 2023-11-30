Devletin 68 milyonluk buğdayı çalındı!

Saygı Öztürk'ün haberine göre; Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), Konya'nın Çumra İlçesi'nde kiraladığı depoya yaklaşık 20 bin ton buğday konuldu. Ofisin güvenlik görevlisi bulunmasına rağmen yaklaşık 7 bin 500 ton buğdayın çalındığı ortaya çıkarıldı. Deponun mührü bozularak içeriye girildiği, buğday çalımının gerçekleşmesinden sonra sahte mühür vurulduğu belirlendi.
300 TIR'LA YAPILABİLİR
İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, buğdayın çalındığına ilişkin iddiayı 9 Kasım'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sordu. Ancak bakan tarafından Karaman'ın sorusuna cevap verilmedi. Karaman, önergesinin gerekçesini SÖZCÜ'ye şöyle açıkladı: “Oluşan zararın yaklaşık 68 milyon Türk Lirası olduğu; böyle büyük bir hırsızlığın en az 300 TIR'la yapılabileceği bilinmektedir. Bu kadar büyük bir hırsızlığın, organize bir hırsızlık olması ihtimalini güçlendirmektedir. İçerisine 20 bin ton hububat alan bir depo için gerekli güvenlik önlemleri neden alınmamıştır? Bakanlığınız hırsızlık olayında ihmal veya görevi kötüye kullanma durumu tespit etmiş midir?”
BAKANLIK NE DİYOR?
Bakan, Karaman'ın sorusuna bugüne kadar cevap vermedi. SÖZCÜ'nün görüştüğü bakanlık yetkilileri ise buğday çalınmasıyla ilgili olarak şunları söylediler: “Evet, 7 bin 500 ton buğday depodan çalınmıştır. Değeri de 68 milyon liradır. Müfettişlerimiz soruşturmayı yürütüyor. Depo, bir vatandaşımıza aittir. Bu yıl çok ürün aldığımız için kendi depolarımızın dışında kiralık depolara da hububat konuldu. Kiraladığımız yerlerle ilgili sözleşme, sigorta yaptırıyoruz. Güvenlik görevlisi de var. Ürünün satıldığı yerleri tespit etti. Alıcılar belirlendi. Depo sahibinin mal varlığına tedbir konuldu.” Olayla ilgili olarak önce tutuklanan depo sahibi, serbest bırakıldı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Lazo - Ulan Yunan 20 ada'mızı çaldı.
Emekli - HER SEY CALANIN YANINDA KAR KALIYOR. CALANLAR YAKALANSA BILE ADLI DENETIMLE DISARIDA GEZERLER.
Ger 14 - CALAN BELLİ BU ULKEDE ZATEN.!!!!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.