‘İKİ DENİZ BİR ŞEHİR’İ EN İYİ ANLATANLARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin geleneksel hale getirdiği, ‘İki Deniz Bir Şehir: Kocaeli 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması’ ödül töreni ve sergisi, İzmit Tarihi Tren Garı Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu’nda gerçekleşti. Törene, Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, İMEAK Başkan Yardımcısı Can Özgülenç, kurumların şube müdürleri, STK temsilcileri, yarışmacılar ile çok sayıda sanatsever katıldı.

PLAKET VE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Kokteyl ile başlayan programda davetliler ve katılımcılar, sergilenen fotoğrafları dikkatle inceleyerek eser sahiplerinden bilgiler aldı. Geleneksel hale getirilen etkinlik sonunda dereceye giren yarışmacılara, Vali Yardımcısı Şenol Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel tarafından plaket ve ödülleri takdim edildi.

1089 ESER DEĞERLENDİRİLDİ

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen fotoğraf yarışması, ‘Deniz ve Tarih/Kültürel ve Doğal Güzellikler’ kategorilerinde gerçekleşti. Jüri toplam, 16 ilden 316 katılımcının 1089 eserini değerlendirdi. ‘Deniz’ kategorisinde 175 katılımcının 602, ‘Tarih/Kültür ve Doğal Güzellikler’ kategorisinde ise 141 katılımcının 487 eseri dikkatle incelendi. Seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonrası; Deniz Kategorisinde birincilik İsmail Serhat Şahin’in ‘Balıkçılar’ eseri, Tarihi/Kültür ve Doğal Güzellikler Kategorisinde ise Taner Ragıpoğlu’nun ‘Pazar” konulu eseri büyük ödülün sahibi oldu. Sergi, 29 Kasım – 5 Aralık 2023 tarihleri arasında açık olacak.