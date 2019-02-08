Burcu Çetinkaya, resmen Saadet'te

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için İYİ Parti’nin Gebze Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen daha sonra CHP ile ittifak gereği adaylığı geri çekilen Burcu Çetinkaya, Saadet Partisi’nin Gebze Belediye Başkan Adayı oldu. Bugün 11.00’da gerçekleştirilen basın toplantısında adaylık resmen kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda söz alan, Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada bitti denilen bir başlangıcın bitmediğini ilan etmek için buluştuk. Bundan yaklaşık iki ay önce Gebze için hayallerimiz var diyerek bir yola çıkmıştık. Ben inanıyorum ki insan hayallerinin peşinden gitmeli. Yani hayal et ve iste ki gerçek olsun. Gebze için, halk için, Hakk’a hizmet için, yarım kalan hayallerim için bu yarışta bana bu imkânı tekrar sağlayan Saadet Partisi ile birlikte yola kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Halka yapılan hizmeti Hakk’a yapılan hizmet olarak bilen bir yapının içerisinde yoluma devam etmekten büyük mutluluk duyuyorum.Kendilerine bana bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ediyorum.

“GÖNÜLLERE DOKUNMAK İSTİYORUZ”

“Gebze için dürüst belediyecilik dönemi” başlıyor. Bu dönemin öncüleri Millî Görüş hareketinin dürüst kadroları, mimarları ise bütün Gebze halkı olacaktır. İlk başlarda yola çıkarken amacım; gönüller yapmak, gönüllere dokunmaktı. Mesleğim icabı sürekli insanlar ile iç içeyim ve onların gönüllerine dokunup birer mucizeye tanık oluyorum. Aynı heyecanı aynı şevki Gebze için de duyuyorum. Bizler vatanımız, milletimiz ve çocuklarımızın geleceği için yola çıktık. Çıkar sağlamak için değil, halka hizmet etmek için göreve talip olduk. Çocuklarımızı sevindirelim.. Gebze’nin ve çocuklarımızın mutluluğu, huzuru, her alanda büyümesi ve kalkınması, her türlü siyasi kaygıdan önemlidir, değerlidir.. Bu düşünce ile dürüst, ahlaklı ve şeffaf bir siyaset anlayışı ile halkımıza hizmet götürmek ve gönüllere dokunmak istiyoruz.

“BASIN HASRET KALDI”

Bölge basınımızın temsilcileri dürüst belediyecilik hizmeti haberleri yazmaya hasret kaldınız ; bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ve ben inanıyorum ki, basınımızın güzide temsilcileri özledikleri dürüst belediyecilik dönemine katkı ve destek vereceklerdir. Ortaya koyacağımız projeler ile Gebze’mize hak etmiş olduğu değeri kazandırıp, yaşanabilir bir ilçe haline getirmek amacındayız. Vatandaşlarımız ile arada kapılar olmadan, doğrudan yönetime dahil olabilecekleri şekilde yönetmek istiyoruz. Biz “Gebzelilik” bilinci oluşturmak istiyoruz. Eski nesil siyaset anlayışını, Gebze halkının yüzünü güldürecek şekilde yeni nesil siyaset anlayışıyla değiştirmek istiyoruz.

“ÖRNEK GÖSTERİLECEK KENT YAPABİLMEK İÇİ N YOLA ÇIKTIK”

Burada yaşamanın ayrıcalık olacağı bir kent oluşturmak için yönetime talibiz. Kısacası bizler Gebze’mizi Türkiye’de örnek gösterilecek bir kent yapabilmek için bu yola çıktık. Bu nedenle de; Gebze için hayalleri gerçeğe dönüştürme zamanı diyerek inançla, coşkuyla, el ele kol kola beraberiz. Bundan sonraki süreçte amaç ilçe teşkilatımız, karargâh yapımızla, il yönetimimizle ve halkımızın desteği ile Gebze Belediyesini kazanmak olacaktır. Sizlerle bir olup, kalan süre içerisinde saha da daha fazla çalışıp arada yitirdiğimiz zamanı kendi lehimize çevirip halkımıza hizmet etme noktasında çıktığımız bu yarışı kazanacağız. Gebze’ye hizmet, ibadettir.. Gebze’nin geleceğini aydınlatmak saadettir..

GEBZELİLERE ÇAĞRI

Bu inanç ve düşüncelerle, sizlerle birlikte bütün Gebze’yi sevenlere çağrımız şudur: Çare var..Hangi siyasi görüşten olursanız olun, hangi düşüncede olursanız olun . mademki Gebze’yi seviyoruz, gelin Gebze’ye bir iyilik yapalım.GelinGebzeyi beraber yönetelim. Gebze’yi Sevenler! Gelin… Gebze’nin geleceği için , çocuklarımızın geleceği için 31 Mart günü Saadet’e oy verin.Oylarınızı Saadet’te birleştirin! Burcu Çetinkaya’ya oy verin diyorum. Allahın izniyle birlikte başaracağız. İnanmak kazanmanın yarısıdır . İnanıyoruz, kazanacağız .Allah utandırmasın, yar ve yardımcımız olsun. Toplantımızda bizleri yalnız bırakmadığınız ve katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Allah’a emanet olun.”