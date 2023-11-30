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Suriyelilerin 2019’dan itibaren göç hızı düştü

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle gerçekleştirilen “Türkiye Göç ve Toplumsal Katılım” araştırma sonucuna göre Suriye’den Türkiye’ye 2014-2018 yılları arasında yoğun göç yaşanırken 2019’dan itibaren göç hızının düştüğü açıklandı.
Suriyelilerin 2019’dan itibaren göç hızı düştü mask

GÜLDEN ÇOKTAN/MİLLİYET - Nicel araştırma, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı 16 il ile Van’da, 18-49 yaş arasında kadın ve erkek Türkiyeli, Suriyeli ve diğer göçmenlerden oluşan toplam 3.866 haneden birer kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelerle gerçekleştirildi.

Yapılan araştırmaya göre, ülkemizde 6 milyona yakın mülteci ve göçmen bulunuyor. Dokuz yıldan uzun süredir Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin oranı yüzde 21,2. Diğer göçmenlerin Türkiye’de yaşama süreleri ise ağırlıkla 5 yıldan az. 

KALMAK İSTİYORLAR

Türkiyeli katılımcıların yüzde 35,7’si Türkiye’de yaşamaktan memnun olmadığını ifade ederken Suriyeliler de bu oran yüzde 14,2. Diğer göçmenlerde ise yüzde 18,8. Yaş grupları ile Türkiye’de yaşamaktan duyulan memnuniyet arasındaki dağılıma bakıldığında ise “Memnun değilim” diyenler arasında en büyük grubu 18-24 yaş arasındaki Türkiyeli genç katılımcılar oluşturuyor. Araştırmaya göre, Türkiyeli gençlerin yüzde 48,8’inin Türkiye’de yaşamaktan memnun değil. Suriyeli ve diğer göçmen gençlerin yüzde 61,4’ü ise Türkiye’de yaşamaya devam etmeyi düşünüyor.
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30 Kas 2023 - 09:55 - Gündem

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