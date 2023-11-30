KOCAELİ VE TÜRK SPORUNUN GURURU ERDOĞAN ARIKAN’IM YARIN MEMLEKETİNDE

Gölcük Belediyesi; Gölcüklü TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan’ı, “Diksiyon, Beden Dili ve Gençler İçin Hayatta İletişim” konulu söyleşi ile gençlerle buluşturacak. Bu kapsamda aslen Gölcüklü olan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, "Gelecekle İletişim Diksiyon Beden Dili ve Gençler İçin Hayatta İletişim” konulu söyleşide gençlerle bir araya gelecek. 1 Aralık Cuma günü (yarın) 14.30’da Kazıklı Kervansarayı Kültür yapısında düzenlenecek söyleşinin moderatörlüğünü Yiğit Özcan yapacak. Söyleşide ünlü spiker Arıkan, gençlerin merak ettiği soruları cevaplayacak.

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