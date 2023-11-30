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KOCAELİ VE TÜRK SPORUNUN GURURU ERDOĞAN ARIKAN’IM YARIN MEMLEKETİNDE

TRT Spor dairesinin duayeni, kentimizin gururu Gölcük Kavaklılı Erdoğan Arıkan memleketinde söyleşiye katılıyor. Türkiye’de diksiyonun 1 numaralı ustası olarak nitelendirilen Arıkan, Gölcük’te gençlerle buluşacak. Benim Ahretlik arkadaşım Arıkan’ı ben de izlemek istiyorum. Gece maç da var… Tabii ki ahretliğim anlatacak. Ben onunla gurur duyuyorum. Türkiye’de onun üzerine spiker, yorumcu ve televizyoncu tanımıyorum…

Hakan Yağcıoğlu
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KOCAELİ VE TÜRK SPORUNUN GURURU ERDOĞAN ARIKAN’IM YARIN MEMLEKETİNDE mask

Gölcük Belediyesi; Gölcüklü TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan’ı, “Diksiyon, Beden Dili ve Gençler İçin Hayatta İletişim” konulu söyleşi ile gençlerle buluşturacak. Bu kapsamda aslen Gölcüklü olan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, "Gelecekle İletişim Diksiyon Beden Dili ve Gençler İçin Hayatta İletişim” konulu söyleşide gençlerle bir araya gelecek. 1 Aralık Cuma günü (yarın) 14.30’da Kazıklı Kervansarayı Kültür yapısında düzenlenecek söyleşinin moderatörlüğünü Yiğit Özcan yapacak. Söyleşide ünlü spiker Arıkan, gençlerin merak ettiği soruları cevaplayacak.

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30 Kas 2023 - 10:02 - Gündem

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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