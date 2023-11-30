Zincirleme kazada kulüp başkanının oğlu hayatını kaybetti

Olay dün gece saatlerinde İzmit D-100 Karayolu Ankara istikameti Kozluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan kamyonette bulunan molozların yola dökülmesi üzerine yolda temizleme çalışması yapmak için bölgeye Karayolları Genel Müdürlüğü ile belediyeye ait çalışma araçları sevk gönderildi. Yola ışıklandırma koyarak temizlik çalışmasına başlayam ekiplere ait araçlara 2 otomobil ile minibüs çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 61 NK 518 plakalı otomobildeki 3 kişi ile belediyeye ait kamyonetteki 2 personel yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi ambulansa hastaneye kaldırdı. 61 NK 518 plakalı otomobilde sıkışan sürücü Muhammet Tuğral, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

SPOR KULÜBÜ BAŞKANININ OĞLU…

Korkunç kazada hayatını kaybeden Muhammed Tuğral’ın ölümü yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Muhammed Tuğral’ın Selanikspor Kulübü Başkanı İsmet Tuğral’ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Tam bir Kocaelispor sevdalısı olan Muhammed Tuğral’ın ölümü Kocaelisporluları da yasa boğdu. Muhammed Tuğral’ın bugün toprağa verilmesi bekleniyor. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.