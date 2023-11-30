AKP Gölcük'te İbrahim Kılıç aday adayı

Türkiye 31 Mart Yerel seçimlerine giderken aday adayları başvurularını yapmaya devam ediyor. AKP Gölcük İlçe Başkanlığı’nda, meclis üyeliği için parti teşkilatlarında uzun yıllar çalışan, Teşkilat ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerini yapan ayrıca; Türk Harb-İş Sendikası’nda da uzun yıllardır çalışmalar yapan İbrahim Kılıç meclis üyeliği için aday adaylığı için başvurusunu gerçekleştirdi. İbrahim Kılıç, İlçe Başkanı Kemal Yavuz’a resmi başvurusunu teslim etti.
İBRAHİM KILIÇ KİMDİR?
1965 Gölcük doğumlu.
İlk orta ve lise öğrenimini Gölcük’te tamamladı.
Anadolu Üniversitesi yerel yönetimler ön lisans mezunu,
2011-2015 Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkez yöneticiliği,
2015 yılı itibariyle halen Türk Harb-İş Sendikası Sosyal Tesislerinde İşletme Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.
2017-2023 yılları arasında, AKP Gölcük İlçe yöneticisi olarak Teşkilat Başkanı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Evli ve iki çocuk babası
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.