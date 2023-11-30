Taksiciler Başkanı Tozlu, aday adayı

AKP'de, aday adaylığı başvurularının alınması için açıklanan son başvuru tarihi 3 Kasım olurken, günler kala başvurular devam etti. Partinin Darıca Belediye Meclis Üyesi olmak isteyen İsmail Tozlu aday adaylığı başvurusu yaptı. Tozlu, AKP Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar'a belgelerini teslim etti. Şakar, dosyayı teslim alırken sürecin hayırlı olmasını temenni etti.

"HER ŞEY DARICA İÇİN GÖREVE TALİBİM"

Başvuru dosyasını teslim ettikten sonra açıklama yapan İsmail Tozlu şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye Yüzyılı için hep birlikte çalışmak üretmek ve hizmet edebilmek için kuruluşundan bugüne kadar gönül verdiğimiz, AK partimizin 2024 Mahalli idareler seçimleri için, Darıca Belediyesi İlçe Meclis Üyeliği Aday Adaylığı başvuru formumuzu teslim ettik, Darıcamıza ve Partimize hizmet için buradayız, Rabbim hayırlı eylesin" dedi.