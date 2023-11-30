Büyükşehir’den Alikahya’ya kültür tesisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde çok amaçlı olarak kullanılabilecek kültürel hizmet tesisinde hafriyat çalışmaları başladı.
ÇOK AMAÇLI BİNA
Vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına yönelik projeler üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç olan noktalara kültür tesisleri inşa ediyor. Alikahya’da yaşayan vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir kültürel hizmet tesisinin yapımına başlandı. Alikahya Fatih Mahallesi’nde inşa edilecek çok amaçlı bina için hafriyat çalışmaları sürüyor.
HER İHTİYAÇ DÜŞÜNÜLDÜ
Konferans, kongre ve benzeri organizasyonların gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak hizmet tesisi 2.101 m2 alan üzerine yapılacak. Yapı alanı 433 m2 ve çok amaçlı kullanılacak şekilde prefabrik olarak planlandı. Çok amaçlı kullanılabilecek hizmet tesisinde 162,79 m2 eğitim salonu, 50 m2 toplantı salonu, idari odalar, mutfak, bay-bayan mescit ile bay-bayan ve engelli tuvaleti yer alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Osman - Alikahya'da zaten sosyal hizmetler için kullanılan güzel bir bina var. Prefabrik yeni bir binaya ihtiyaç yok. Alikahyanın başka acil ihtiyaçları için yatırım bekliyoruz..
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.