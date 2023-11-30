Balaban'daki tarafta bulunan 7 yüksekliğinde beton blok da oluşan istinat duvarı gece saat 3.30 civarında da büyük bir gürültü İle çöktü olayı duyan çevre sakinleri olayı yetkililere bildirildi. Olayın gece saatlerinde olması nedeniyle her hangi bir can kaybı olmadı. Olay yerine Körfez Belediyesi, İtfaiye Sedaş ve İzgaz Ekipleri çalışmalarını başlattı.
30 Kas 2023 - 10:21- Asayiş Güncelleme:
Okulun 7 metrelik istinat duvarı çöktü!
Körfez Yeniyalı mahallesi de bulunan Yeniyalı ilkokulu kamelyaları göçük altında kaldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mehmet - "Yeniyalı ilkokulu kamelyaları göçük altında kaldı" demişsiniz.
KAMERİYE demek istiyorsunuz sanırım.
Zira KAMELYA çay bitkisine denir.
KAMERİYE ise Osmanlı döneminde özellikle geceleri kamer (yani ay) varken çıkıp oturulan bir nevi çardaktır. Kameriye kelimesi de oradan gelir.
Yeniyalı - Senelerdir okulun etrafındaki duvarlar yıkılacağım diye bağırıyor . Okulların açık olduğu bu zamada bir tane evladımız enkaz altında kalsa kim verecekti hesabını ? Benim evimin yanı okulun yapımını dün gibi hatırlıyorum en ufak bir depremde yerle bir olucak düzeyde bir okul . Yetkili kişiler neden önlem almamak icin direniyor ?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.