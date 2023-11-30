30 Kas 2023 - 10:21- Asayiş G:

Okulun 7 metrelik istinat duvarı çöktü!

Körfez Yeniyalı mahallesi de bulunan Yeniyalı ilkokulu kamelyaları göçük altında kaldı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Okulun 7 metrelik istinat duvarı çöktü! mask
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Balaban'daki tarafta bulunan 7 yüksekliğinde beton blok da oluşan istinat duvarı gece saat 3.30 civarında da büyük bir gürültü İle çöktü olayı duyan çevre sakinleri olayı yetkililere bildirildi. Olayın gece saatlerinde olması nedeniyle her hangi bir can kaybı olmadı. Olay yerine Körfez Belediyesi, İtfaiye Sedaş ve İzgaz Ekipleri çalışmalarını başlattı.
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30 Kas 2023 - 10:21 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

(2)
02

Mehmet - "Yeniyalı ilkokulu kamelyaları göçük altında kaldı" demişsiniz.

KAMERİYE demek istiyorsunuz sanırım.

Zira KAMELYA çay bitkisine denir.

KAMERİYE ise Osmanlı döneminde özellikle geceleri kamer (yani ay) varken çıkıp oturulan bir nevi çardaktır. Kameriye kelimesi de oradan gelir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Kasım 10:58
01

Yeniyalı - Senelerdir okulun etrafındaki duvarlar yıkılacağım diye bağırıyor . Okulların açık olduğu bu zamada bir tane evladımız enkaz altında kalsa kim verecekti hesabını ? Benim evimin yanı okulun yapımını dün gibi hatırlıyorum en ufak bir depremde yerle bir olucak düzeyde bir okul . Yetkili kişiler neden önlem almamak icin direniyor ?

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Kasım 10:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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