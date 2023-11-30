Okulun 7 metrelik istinat duvarı çöktü!

Yeniyalı - Senelerdir okulun etrafındaki duvarlar yıkılacağım diye bağırıyor . Okulların açık olduğu bu zamada bir tane evladımız enkaz altında kalsa kim verecekti hesabını ? Benim evimin yanı okulun yapımını dün gibi hatırlıyorum en ufak bir depremde yerle bir olucak düzeyde bir okul . Yetkili kişiler neden önlem almamak icin direniyor ?