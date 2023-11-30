Şehir Hastanesi TBMM'nin gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yıldızlı, yakın geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yaşanan skandalları sıraladı. Hastanenin elektrik sıkıntısını yeniden gündeme getiren Yıldızlı, "Hastane teknik personeli elektrik kaçağının sebebinin ana trafoda olduğunu konuşuyor. Bu iddia doğru ise ana trafonun değişmesi gerekiyor. Ana trafo yenilenirse hastanedeki hizmet ne olacak? Bu korkunç iddialar günlerdir yalanlanmıyor. Bir kez daha sormak istiyorum. Gerçekten yanıklar oldu mu? Yanıkların derecesi nedir? Sünnet olan çocuğun vücudunda ve doğum yapan annede yanık oluştu mu?” dedi.

"SUNGURLU BARAJI 18 KÖYÜ ETKİLEYECEK"

Yıldızlı konuşmasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

“Kandıra’da yapılmak istenen Sungurlu Barajı’ndan ilçedeki 18 köyü etkileyecek. Teksen ve Akçaova köylerini sular altında bırakacak. Sungurlu Barajı’nı bölge halkı istemiyor. Sungurlu Barajı binlerce hektar tarım alanını üretimden koparacak. Proje kapsamında 200 bin ağaç kesilecek. Akçaova ve Teksen köyleri sınırlarında kalan tarihi sütunları, tarım arazileri, fındık bahçeleri sular altında kalacak. Çiftçiler dede topraklarını terk etmek zorunda kalacak.

"KANDIRALILAR BU DURUMDAN ÇOK SIKILDI"

Sungurlu Barajı tamamlandığı zaman alınacak su miktarı 115 milyon metreküptür. Hali hazırda 85.7 milyon metreküp su zaten İstanbul’a veriliyor. İSKİ verilerine göre yıllık 104-112-114-106 ve 127 milyon metreküp su İstanbul’a verilmiştir. Kandıra’nın Teksen köyü Türkiye’nin en eski tarımsal kooperatifinin kurulu olduğu yerdir. Burada yaşayan vatandaşlar yüzyıllardır toprakları hayvanları ile burada. Kandıralılar bu durumdan çok sıkıldı. İktidar tarafından muhataba alınmadıklarını düşünüyorlar. Kandıralı muhtarlarımız muhalefet olarak bizlere ulaştı. DSİ Genel Müdürü ile görüşme taleplerini bize ilettiler. Randevu almamız konusunda bizden talepte bulundular.

"MİLLETİN VEKİLİNE RANDEVU VERİLMİYOR"

Konu ile ilgili AKP Grup Başkanvekilleri Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve Özlem Zengin ile görüştüm, kendilerine durumu anlattım. DSİ Genel Müdürlüğü’nden randevu talep ettim. DSİ’nin bize döneceğini söylediler. Milletin meclisine ayar vermeye çalışan bir yargı olursa, birileri de milletin vekiline randevu vermez. Kandıralı vatandaşlarımızı daha fazla üzmeyelim. Barajın kotunun düşmesi konusunu tüm meclis olarak hep birlikte çözelim. En azından yaşam alanlarını kurtaralım. Akçaova ve Teksenliler köylerine baraj yapılmasını istemiyorlar.

"ŞEHİR HASTANESİNDE 15 RUHSATSIZ MEKAN VAR"

Kocaeli’ye bir şehir hastanesi yapıldı. Emeğinize sağlık. Ama bu hastanenin bir türlü derdi bitmedi, verim alınamadı. Temeli atıldıktan 10 yıl sonra hizmete girebildi. Şehir Hastanesi hizmete girdikten sonra Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi kapatıldı. Kocaeli Devlet Hastanesi, Seka Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden doktorlar şehir hastanesine çekildi. Hastanelerin kapasiteleri düşürüldü, poliklinik kapasiteleri azaldı. İktidara yakın müteahhitlerin yaptığı şehir hastanesinin dış cephesinde yer alan gökkuşağı renkleri eski bir belediye başkanını rahatsız etmiştir. Sosyal medyada jelibon rezervlerini ülkemize kazandıran eski başkanın talimatıyla bu duvardaki renkler apar topar değiştirilmiştir. Böylece hastanenin çok önemli bir sorunu çözüldü. Mevsimin ilk yağan yağmurunda altyapı ve üstyapı eksiklikleri olduğu görüldü. Hastanede 15 tane ruhsatsız mekan var.

"YANIKLARIN DERECESİ NEDİR?"

Hastanede bugün geldiğimiz noktada şifa bulmak için hastaneye giden vatandaşlarımızın vücudunda yanık meydana geldi. Evet şaka değil. Hastanede ameliyat masasında hastalar elektrik kaynaklı arıza nedeniyle yanıyor. 63 tane ameliyathanesi olan hastanede ilk olarak 18’i ameliyathane kullanılıyordu. Daha sonra bu sayı 35’e çıkarıldı. Elektrik sıkıntısının bundan dolayı ortaya çıktığı söylendi. Hastanenin teknik personeli elektrik kaçağının sebebinin ana trafoda olduğunu konuşuyor. Bu iddia doğru ise ana trafonun değişmesi gerekiyor. Ana trafo yenilenirse hastanedeki hizmet ne olacak? Bu korkunç iddialar günlerdir yalanlanmıyor. Bir kez daha sormak istiyorum. Gerçekten yanıklar oldu mu? Yanıkların derecesi nedir? Sünnet olan çocuğun vücudunda ve doğum yapan annede yanık oluştu mu?”