İYİ Partili Tamyüksel, SEDAŞ'a yüklendi!

Kartepe’de kesintilerin yıllardır Yaz-Kış farketmeksizin yaşandığını ve SEDAŞ’ın her kesintiye bir mazeret uydurduğunu belirten Tamyüksel;

“Ne zaman elektrik kesintisi olsa şebekede manevra var, hatlarımıza kuş çarpması var, havai hat ve kesici arızası var, Yatırım yapıyoruz, hatları yeniliyoruz, bir daha böyle elektrik kesintileri olmayacak diyerek yıllardır vatandaşı oyalıyorlar. Fakat halen daha değişen bir şey yok, Kartepe Halkıda, Kocaeli halkıda artık elektrik kesintilerinden bıktı usandı.

Malumunuz kış aylarına girdik artık ve insanların ısınabilmek için çalıştırması gereken kombileride, esnafın iş saatinde işyerinde ki cihazlarıda yaşanan enerji kesintileri dolayısıyla çalışamamakta.. Evinde elektrikli cihazlarla bakımı yapılan hastası olan da var, küçük bebeği olanda var. Mağduriyet sadece o anlıkta değil, kesintiler ve voltaj dalgalanmalarından kaynaklı olarak bozulan ve artık çalışamaz hale gelen elektronik eşyalardan dolayı oluşan mağduriyetler de her geçen gün artmaktadır.

"SEDAŞ ile aramızda karşılıklı bir sözleşme yapıyoruz"

Ekonomik krizle boğuşan esnafın durumu içler acısıdır, yapılan anormal zamlar ve girdi maliyetlerinin artmasının yanında bir de ekonomik kriz dolayısıyla işleri iyiden iyiye durma noktasına gelen esnafımız, hergün yaşanan kesintilerle de ciddi iş kayıpları yaşamaktadır. Yaz Kış sürekli yaşanan bu sorunları gündeme taşımakta maalesef görüyoruz ki aradan geçen yıllara ve onca açıklamamıza rağmen maalesef bir işe yaramıyor. SEDAŞ yine bildiğini okumaya devam ediyor ama merak ediyorum. Bu güvenceyi kimlerden veya nereden alıyor. Vatandaş adeta kimsesizleri oynuyor. Bir nevi siz ne kadar bağırırsanız bağırın biz yine bildiğimizi okuruz deniliyor. Bizler evimize ya da iş yerimize Abonelik alırken SEDAŞ ile aramızda karşılıklı bir sözleşme yapıyoruz yani “Hizmet alımı karşılığında bedelinin ödeneceği”’ne dair söz veriyoruz.

"Parasını tahsil edemezse, abonenin elektriğimizi kesiyor mu?"

Ve bunun karşılığında SEDAŞ bizden; Her ay verdiği elektriğin parasını alıyor mu? Alıyor… Parasını tahsil edemezse, abonenin elektriğimizi kesiyor mu? Kesiyor… Canı istediğinde maliyeti bahane edip hizmetinin fiyatını artırıyor mu? Artırıyor… Başkalarından kaynaklanan kayıp kaçak bedelini de bizden alıyor mu? Alıyor… Sayaç okuma bedelini de bizden alıyor mu? Alıyor… Peki biz abone olurken yapılan sözleşmede verdiğimiz söz gereği SEDAŞ’ın her istediğini yerine getiriyor, getirmezsek de elektriğimiz kesiliyorken.. SEDAŞ’ın yapılan sözleşmede, söz verdiği gibi Elektriği biz ulaştıramamasının bir bedeli, bir karşılığı yok mu?

Vatandaşın verdiği oylar ile sorumluluk makamında oturan arkadaşların, kendilerine oy veren vatandaşın hakkını aramak, onları kollamak gibi bir derdi yok mu? Her kesintiden sonra; sırf gaz almak adına, SEDAŞ yetkilileri ile görüştük bir daha olmayacak, söz aldık, söz verdik diye yapılan açıklamalar artık bizi tatmin etmemektedir. Kocaeli ve Kartepe halkı SEDAŞ’ı çekmek zorunda mı?

Yeter artık! Biz konuşmaktan utanır olduk, siz de hiçbir gelişme yok” dedi.