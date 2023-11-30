KARTEPE BELEDİYESİ’NDE 7.KAN BAĞIŞI

“Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun” sloganıyla Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü’nün işbirliğinde düzenlenen kan ve kök hücre bağış kampanyası büyük ilgi gördü.

KAN BAĞIŞINA DESTEK

Kartepe Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen kan bağışına belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, belediye personelinin yanı sıra vatandaşlarda katıldı. Gereken formları doldurması, ön muayene sonrasında kan veren bağışçıları herkesi kan vermeye davet ettiler.

KAN BAĞIŞINA ÇAĞRI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmakla eş değerdir. Herkesin bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Rabbim korusun, herkes bir gün kana ihtiyaç duyabilir. Bu duyarlılık ile toplumsal farkındalığı arttırmak için belediyemizde 7.kan bağışı organizasyonunu düzenledik. Burada kan bağışı kampanyasında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.