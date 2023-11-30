- Yaşam

Büyükşehir, fırtınanın izlerini siliyor

Büyükşehir, kent genelinde sağanak ve fırtınadan zarar gören yerlere bakım ve temizlik çalışması yapıyor

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Büyükşehir, fırtınanın izlerini siliyor mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’ni etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına sonrası kent genelinde bakım ve temizlik çalışması yapıyor. Zorlu hava şartlarına her zaman hazırlıklı olan Büyükşehir Belediyesi, rüzgarın ağaçlardan kırdığı dallardan, dalgaların deniz kıyısından kopardığı taşlara kadar tüm olumsuzlukları titizlikle temizliyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgeler tekrar eski haline getiriliyor.
# Büyükşehir Belediyesi

30 Kas 2023 - 11:07 - Yaşam

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.086.214 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL