Spor Kenti Derince

Tesisleşme ve altyapı faaliyetleri ile sporun merkez noktalarından biri olan Derince’de çalışmalar farklı bölgelerde sürüyor. Yenikent Mahallesi’nde yer alan Şehit Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleşen Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı tekvando antrenmanları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün beraberinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel ile birlikte antrenmanları ziyaret ederek, sporcularla bir araya geldi. Tekvandoculara çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Aygün, sporda başarının en önemli unsurunun altyapı eğitimi ve tesisleşme olduğunu ifade etti.