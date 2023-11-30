Kent Konut faizle borç para mı dağıttı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Sekreteri Batuhan Bayındır, Sayıştay 2022 raporlarında yer alan Kent Konut A.Ş. ile ilgili usulsüzlükleri değerlendirdi. İnşaat mühendisi olan Batuhan Bayındır Kent Konut A.Ş.’nin kurulma amacından saparak AKP’li taşeron inşaat şirketlerini zengin eden, lüks konutlar inşa ederek kentin belli bir kesiminden başkasını düşünmeyen özel bir kurum haline geldiğini belirtti. Şirketin suç olmasına rağmen, adeta tefeci gibi milyonlarca lira borç para dağıttığını ifade eden Bayındır, yüzlerce bin liraya satın alınan porselen kahvaltı ve kahve tarımlarından bahsetti.

KIDEM TAZMİNATINI GİDER KAYDETMEMİŞLER

Bayındır açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan, yüzde 97,23’ü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2022 yılı Sayıştay incelemesinde sınıfta kaldı. Söz konusu şirketle ilgili 7 usulsüzlük tespit eden Sayıştay denetçileri söz konusu usulsüzlükleri tek tek anlattı. Sayıştay’ın ilk tespiti kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmaması idi. Kurumlar çalışanlarının kıdem tazminatlarını her yıl gider olarak muhasebeleştirmeli. Ancak Kent Konut burada kolaya kaçmış ve bir işçi ayrıldığında ödediği kıdem tazminatını sadece o yıl toplu olarak giderleştirmiş. Sayıştay’ın uyarısı sonrasında gerekli düzeltmenin yapılacağı söylenmiş.

YILLIK İZİNLER KULLANDIRILMIYOR

Bir diğer bulgu ise işçilerin kanunda belirtilen yıllık izinlerinin kullandırılmaması olmuş. Yolluk izin kullandırmayan Kent Konut işçilerin iş akitleri sona erdiğinde toplu ve faiziyle ödeme yapmak zorunda kalabilir. Kamuya ek yük getirecek, köle düzeni bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmelidir. Halen 20’şer gün izin hakkı içeride olan 50’den fazla işçinin izinleri bir an önce kullandırılmalıdır. Bununla birlikte yasal çalışma süresinin üzerinde çalıştırılan işçilerin olduğu da Sayıştay tarafından tespit edilmiştir. Yıllık 270 saati aşan mesailer uygulayan Kent Konut A.Ş. hem insani hem vicdani büyük bir yanlış yapmaktadır. Yine bu durumda ilerleyen süreçlerde kuruma maddi yük olarak dönecektir.

KENT KONUT’UN PERSONELLERİ NEREDE ÇALIŞIYOR?

Yine Sayıştay tarafından şirket personel kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde; 4 personelin şirket bünyesinde veya şirketin iş aldığı projeler kapsamında çalışmadığı, söz konusu kişilerden ikisinin İzmit ve Başiskele Tapu Müdürlüklerinde, ikisinin ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında görevlendirildiği tespit edilmiştir. Bu personellerin diğer kurumlarda ne iş yaptığını merak ediyoruz. Bu 4 personelin Kent Konut A.Ş.’ye 2022 yılı toplam maliyeti yaklaşık 577.478,88 TL olarak belirlenmiş. Yarım milyondan fazla para ödenen bu personelin ne iş yaptığını bilmek kent kamuoyunun en doğal hakkıdır.

BEDAVA GÖZ MUAYENESİNİ HANGİ HASTANE YAPTI?

Sayıştay denetçileri ayrıca Kent Konut’un bütün çalışanlarına ücretsiz göz muayenesi yaptırdığını bu muayenenin ücretini şirket kasasından ödediğini tespit etmiştir. Pek çok iştiraki bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan diğer personellerin yararlanamadığı bu göz muayenesi büyükşehir kurum çalışanları arasında bir eşitsizliği de yol açmıştır. Her biri genel sağlık sigortalı olan Kent Konut çalışanları için yapılan göz muayene ödemesi de Sayıştay tarafından usulsüz olarak tespit edilmiş, fakat raporda bu muayene için ne kadar ödeme yapıldığı belirtilmemiştir.

Kocaelililer olarak merak ediyoruz, Kent Konut çalışanlarının göz muayenesi ne kadar para harcadınız? Diğer şirket çalışanlarınıza da aynı şekilde ücretsiz muayene sağlıyor musunuz? Göz muayenesi yapılan hastaneyi neye göre belirlediniz?

YÜZLERCE BİN LİRA PORSELEN TAKIM

Sayıştay’ın Kent Konut A.Ş. ile ilgili en önemli iki tespitini ise en sona bıraktım. Birinci tespit şirket gideri olarak kabul edilmeyecek harcamaların şirket gideri olarak kaydedilmesi… Sayıştay’ın rapordaki başlığı bu. Ancak içerik bir hayli ilginç. Kent Konut A.Ş. porselen kahvaltı takımı için 173 bin 800 TL kahve fincanı için ise 100 bin TL harcama yapmış. Kent Konut’un kendi sitesini incelediğimde şirket amaçları arasında personele ve diğer kimselere promosyon kahvaltı takımı ve fincan dağıtmak gibi bir ifade göremedim. Mali olarak Büyükşehir’in en büyük kurumlarından biri olan Kent Konut A.Ş.’de 2022 yılı rakamlarına göre yüzlerce bin liranın bu şekilde lüzumsuzca harcanması kabul edilemez. Bu para ile kurum kuruluş amaçlarından bir olan sosyal donatı eksikliğini gidermek adına yoksul mahallelerde adım atabilirdi. Atmadı.

NAS’TAN BAHSEDENLER VE FAİZLE TEFECİLİK

Kent Konut A.Ş. ile ilgili, belediye ve iştiraklerinin her türlü usulsüzlüklerine alışmış benim bile okurken şaşkınlığımı gizleyemediniz bulguyu sona bıraktım. Sürekli ‘nas’tan bahseden, faizin haram olduğunu ifade eden AKP’lilerin yönetimindeki Kent Konut A.Ş. hiç utanmadan faizle borç para dağıtmış. Yani tefecilik yapmış. Üstelik bu tefeciliği yine büyükşehir firması olan n Antikkapı Turizm ve İşletmecilik Anonim Şirketine karşı yapmış. Kent Konut A.Ş. bu şirkete verdiği 5 milyon TL borç için faiz almış. Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketine de borç verilmiş. 10 milyon lira kadar. Ancak bu borç için faiz istenmemiş. Tefeci Kent Konut bir anlamda belediye şirketleri arasında da ayrımcılık yapmış. Yasal olarak finans kuruluşlarına tanınan ancak Kent Konut’un sahip olmadığı faizle borç para dağıtma hakkının ihlaliyle ilgili mali polis devreye girecek mi, savcılık soruşturma başlatacak mı merak ediyoruz.

KENT KONUT’UN AMACI

Değerli kent kamuoyu resmî internet sitesinden öğrendiğimize göre Kent Konut A.Ş.’nin amacı, düzenli kentleşmeyi sağlamak, çarpık kentleşmenin önüne geçmek, çağdaş bir kentsel dönüşüm yapmak, artan nüfusun getirdiği sosyal donatı eksikliğini gidermek konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla projeler yapıp ve hayata geçirmekmiş. Tarihsel dokuyu koruyarak, şehrin eskiyen yüzünü yeniler, bu amaçla Kocaeli halkı için planlı, alt yapısı tamamlanmış, yeşil alanlar ve sosyal donatılar ile zenginleştirilmiş yaşam alanları üretirmiş. Ancak son yıllarda böyle bir Kent Konut ortada yok. 6 müdürü, 106 personeli ile iktidar partisine yakın bir inşaat şirketine çalışan, neredeyse bütün işlerini bu inşaat şirketine ihale eden, konut üretmek yerine müteahhitlik yapan bir Kent Konut var karşımızda.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SESLENDİ

Yandaşlarını taşeron seçerek devam ettirdiği inşaat işleri ile müteahhitlikten kazandığı paralarla yüzlerce bin lira harcayarak porselen yemek takımı ve kahve fincanı alarak sevdiklerine dağıtan Kent Konut A.Ş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin karanlık yüzünü bizlere göstermiştir. Çalışanlarına yıllık izin kullandırmayan, yasal sınırın üzerinde mesai yaptıran Kent Konut A.Ş. bütün usulsüzlükleri yetmemiş gibi bir de kazandığı milyonlarla tefecilik yapmakta, faiz yemektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek tek Sayıştay raporu okuyacağını düşünmüyorum. Bu sebeple kendisinin bilmesi için de ayrıca açıklıyorum. AKP’li büyükşehir belediyesinin şirketi faizle borç para dağıtmaktadır. AKP’li büyükşehir belediyesinin şirketi tefecilik yapmaktadır. AKP’li büyükşehir belediyesinin şirketi faiz yemektedir. Yazıklar olsun.”

KENT KONUTLA İLGİLİ SAYIŞTAY RAPORUNA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ:

https://www.sayistay.gov.tr/reports/download/1aYBqKVQew-kent-konut-insaat-sanayi-ve-ticaret-anonim-sirketi