HEDEP'li Gergerlioğlu'dan Çakıcı hakkındaki takipsizlik kararına tepki!

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kocaeli Milletvekilli Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisine hakaret eden suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya takipsizlik verilmesine Meclis Genel Kurulu’nda tepki gösterdi. Gergerlioğu, "Böyle bir rezalet ve skandala sadece ben değil bu ülkenin 600 milletvekilinin de karşı çıkması gerekir bu Meclisin saygınlığına dikkat etmesi için” dedi.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

MHP’li Devlet Bahçeli’yi eleştirdiğini ancak yanıtın suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’dan geldiğini ifade eden Gergerlioğlu, “Ben kendisiyle muhatap olmadığım için suç duyurusu yaptım ve jet hızıyla Ankara Cumhuriyet Savcısı İlyas Ay takipsizlik kararı verdi, hakaret ve tehdit içeren bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Neden vermiş? ‘İsminiz belirtilmiyor’ diyor, aslında benim ismim de belirtiliyor Meclisteki arkadaşlarıma da atıf var ve Çakıcı’nın lekelenmeme hakkına dikkat etmiş savcı bey. Ben kendisini HSK’ye şikâyet etmiştim daha önceleri, dosya yine aynı savcıya verilmiş ve takipsizlik verdirmesi sağlanmış” diye konuştu.

"HERKESİN KARŞI ÇIKMASI LAZIM"

Durumu rezalet olarak değerlendiren Gergerlioğlu, “Organize suç örgütü liderliğinden mahkûm olmuş bir kişi bu Meclis’in bir milletvekiline tehdit ve hakaretler yağdırsın, bir hafta içinde bu ülkenin bir savcısı takipsizlik kararı versin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yapsın, Adalet Bakanlığı bir açıklama yapsın. Böyle bir rezalet ve skandala sadece ben değil bu ülkenin 600 milletvekilinin de karşı çıkması gerekir bu Meclisin saygınlığına dikkat etmesi için” diye kaydetti.

"SAVCI GÖREVDEN ALINMALI"

Ardından HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, söz aldı. Beştaş, “Çok önemli: Bu ülkede bir suç örgütü lideri olarak bilinen bir şahıs Parlamentoda 600 kişiden birini tehdit ediyor; Ömer Faruk Gergerlioğlu. Ben o zatın ismini söylemeyeceğim çünkü muhatap almıyorum. Burada elimde söyledikleri var; alenen tehdit var, hakaret var ve ölümle tehdit var. Ve sadece o değil ‘Senin gibi arkadaşların da.’ diyor, elimizde dilekçe ve açıklama var" dedi.

Beştaş konuşmasının devamında savcının derhâl görevden alınması çağrısı yaptı. Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir haftada takipsizlik kararı verilmiş, bir milletvekiline tehdit ve hakaret. Yargıtay kararını göstermiş ve demiş ki: Matufiyet şartının olayda gerçekleşmediğinden bahisle, bir gerekçe bu; diğeri de lekelenme hakkı, o tehdit eden zatın lekelenme hakkı. Matufiyet, hukuk dilinde, şahsa söyleyip söylemediğinin belli olmadığı demek. Ya, Gergerlioğlu adı 3 kere geçiyor ya; savcı kör mü, görmüyor mu bunu? Dünyanın neresinde olsa, bir milletvekiline böyle bir tehdit yapılsa anında ilgili şahıs tutuklanır ya. Ben Adalet Bakanına derhâl bu savcıyı görevden alması gerektiği çağrımızı yapıyorum; bunu sineye çekmeyiz. Solda birileri gülümsüyor, demek ki onları destekliyor o şahıs. Ben şunu söylüyorum: Bu grubun, korkmadığını, geri adım atmayacağını söylemeye gerek bile duymuyorum” diye altını çizdi.

MHP’Lİ VEKİLE TEPKİ

Beştaş’ın konuşmasını bitirdiği esnada MHP sıralarından bulunan Vahit Kayracı, Beştaş’a bakarak güldü. Beştaş, “Ne sırıtıyorsunuz? Tehdidi destekliyor musun?” diye sorarak, tepki gösterdi. Beştaş, “Taciz ediyor oradan. Sayın Başkan, buradan bir milletvekili başını sallayıp taciz ediyor ya! Burada oturan bir vekil ben bir suç örgütü liderinden söz ediyorum, savcının takipsizlik kararı verdiğini söylüyorum. Bir milletvekilinin tehdit, ölümle tehdit edildiğini ve hakarete uğradığını söylüyorum. Oradan gülerek böyle dalga geçiyor benimle” diye konuştu.

Bu sırada MHP’li Kayrıcı, “Ağlayalım mı?” dedi. Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "‘Katılıyor musun?’ diyorum, ‘Evet, katılıyorum, ne var? Ne diyorsun? Katılıyorum.’ diyor. Bu da kayıtlara geçsin. Yoksa durup dururken aklımızı yemedik. Size rağmen burada birisine sataşacak hâlim yok, öyle bir tarzım da yok. Bu da kayıtlara geçsin. Kendisi bizzat bu tehdidi de hakareti de onaylamıştır ve bunu söyleyen zatın yanındadır” diye belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ise Kayrıcı’yı savundu. Beştaş, “Vekilinize sahip çıkın” demesi üzerine Bülbül Beştaş’a “Saygısız şey” diyerek, hakaret etti.