Körfez’li Ahmet Çubukçu Fransa’da hayatını kaybetti

Ailesi Körfez’de ikamet eden Fransa’da işçi olarak çalışan Ahmet Çubukçu(51) grip sebebi ile gittiği hastanede hayatını kaybetti. Evli olan Çubukçu’nun cenazesi Fransa’dan Kocaeli’ye getirildi. Ahmet Çubukçu’nun cenazesi Körfez Hacı Muharrem Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.