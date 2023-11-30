Ailesi Körfez’de ikamet eden Fransa’da işçi olarak çalışan Ahmet Çubukçu(51) grip sebebi ile gittiği hastanede hayatını kaybetti. Evli olan Çubukçu’nun cenazesi Fransa’dan Kocaeli’ye getirildi. Ahmet Çubukçu’nun cenazesi Körfez Hacı Muharrem Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.
- Asayiş
Körfez’li Ahmet Çubukçu Fransa’da hayatını kaybetti
Körfez’li Ahmet Çubukçu Fransa’da grip nedeni ile gittiği hastanede hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.