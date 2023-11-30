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Körfez’li Ahmet Çubukçu Fransa’da hayatını kaybetti

Körfez’li Ahmet Çubukçu Fransa’da grip nedeni ile gittiği hastanede hayatını kaybetti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Körfez’li Ahmet Çubukçu Fransa’da hayatını kaybetti mask
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Ailesi Körfez’de ikamet eden Fransa’da işçi olarak çalışan Ahmet Çubukçu(51) grip sebebi ile gittiği hastanede hayatını kaybetti. Evli olan Çubukçu’nun cenazesi Fransa’dan Kocaeli’ye getirildi. Ahmet Çubukçu’nun cenazesi Körfez Hacı Muharrem Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.
# Ahmet Çubukçu

30 Kas 2023 - 11:24 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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