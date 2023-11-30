CHP’nin Gebze adayı Çiler mi?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde siyasi partilerin hazırlıkları ve partilere yönelik yapılan aday adaylığı başvuru süreci devam ediyor. İktidar partisi AKP’de belediye başkanlıkları ile ilgili başvurular tamamlanmış, geçtiğimiz pazar günü de gerçekleşen temayül yoklamasının ardından genel merkezin belirleyeceği adaylarla ilgili sürece girilmişti.

HÜRRİYET BEKLENİYOR

AKP’nin yanı sıra özellikle ilçelerdeki belediye başkan adayları merakla beklenen bir diğer parti ise Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) oldu. Ana muhalefet partisinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmit ya da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak adaylığının netleşmesi beklenirken, parti genel merkezinin özel bir ismi Gebze bölgesinde aday olarak belirlediği kulislerde konuşulmaya başlandı.

GEBZE’YE ÇİLER DÜŞÜNÜLÜYOR

Buna göre geride kalan mayıs ayındaki genel seçimlerde Gebze Ticaret Odası’nın başkanı iken istifa etmesinin ardından CHP’den Kocaeli Milletvekili seçilen Nail Çiler’in önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Gebze Belediye Başkanlığı’na aday gösterileceği iddia edildi. Çiler ile ilgili olarak alınan bu karar parti çevrelerinde büyük bir heyecana da sahne oldu.

GEBZE’DE OYU ARTTI

Gelişmeler hakkında edinilen bilgilere göre genel merkez yönetiminin bu yönde bir kararının olduğu ve konunun milletvekili Nail Çiler’e de iletildi. Çiler’in de bu teklife sıcak bakarak hemen çalışmalara başladığı ileri sürülüyor. Bilindiği gibi 24 Haziran 2018 milletvekili genel seçimlerinde Gebze’de yüzde 18.5 oranında olan CHP’nin oyu, Nail Çiler’in listede bulunduğu 14 Mayıs 2023 seçimlerinde yüzde 22.8’e yükselmişti.