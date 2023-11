VAR hakeminin Kocaeli bölgesinden olmasına tepki gösterdi!

Gürsel Aksel Stadyumu’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Kerem Ertan, sarı-kırmızılı kulüpteki projelerini tek tek anlattı. Gürsel Aksel’i birçok alanda kullanacaklarını belirten Ertan, “Burası sadece bir spor müsabakalarının oynandığı yer değil, aynı zamanda toplantıların yapıldığı daha yaşayan bir yer haline getireceğiz. Statta 17 bin metrekare civarında İzmir ekonomisine de katkı sağlayacak kiralanabilir alanlar var. Dolayısıyla bunların da bir an önce hayata geçmesi, buraların işlev kazanması için çalışmalar devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Bizim Erzurum FK maçındaki VAR hakemimiz Kocaeli bölgesindendi”

Göztepe'nin haklarını savunmak için buraya geldiklerini belirten Ertan, "Göztepe Avrupa kupalarında ilk başarıyı kazanmış kulüptür. En kötü zamanında taraftarlarımız bizlere sahip çıktı. İleri gelenler her zaman destek odu. Biz sadece futbol kulübü değil, spor kulübüyüz. Yaklaşık 2 bin sporcumuz olimpik branşlarda faaliyet gösteriyor. Biz her platformda Göztepe'nin haklarını takip edeceğiz. Yapılan haksızlıklardan dolayı kimse rahat etmeyecek. Haksızlıklara bize yakışan şekilde tepki göstereceğiz. Göztepe duruşunu bozmayacağız ancak güçlü şekilde her türlü söylemi yapacağız. Erzurum'a deplasmana gidiyoruz, bir hafta önce Kocaelispor'la maç yapmışız. Bizim Erzurum FK maçındaki VAR hakemimiz Kocaeli bölgesindendi. Bu inanılmaz bir durum. Hakem bile bu atamaya şaşırmıştır. Anlık olarak bunları takip edeceğiz. Bize yakışan şekilde sessiz kalmayacağız. Biz bu tarz yaklaşımlara layık görülecek bir kulüp değiliz" ifadelerini kullandı.