Akşener ile Özel görüştü: SEÇİMDE İŞ BİRLİĞİ OLACAK MI?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Merkez binasındaki makamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Özgür Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek, Gül Çiftçi ve Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın eşlik etti.

Görüşmede İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak ile İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da yer aldı. İki lider toplantı sonrası şu açıklamayı yaptı:

İTTİFAK KELİMESİ YORULDU

Özgür Özel: Yaptığımız görüşmede çok önemli değerlendirmeler yaptık. Ziyaretimizin özü ve özeti şuydu. İYİ Parti’nin kamuoyunda bilinen ve bizim tarafımızdan da saygıyla karşılanan bir Genel idare Kurulu kararıyla tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarıyla girme noktasında bir beyanları vardı. Biz bu ziyaretimizde bu karara saygılı olduğumuzu, o yüzden yerel seçimlere yönelik bir somut teklifle değil ancak yerel seçimlerde daha önce de ifade etmiştim.

– İttifak kelimesi yoruldu. İttifak kelimesi kalabalıkları, uzun süren toplantıları çağrıştırıyor. Ama yerel seçim biraz daha esnekliği, hızlı karar vermeyi ve ikili iş birliklerini gerektiriyor.

– Biz İYİ Parti’ye önümüzdeki yerel seçimde, yerel seçime yönelik olarak iş birliği içinde olup olamayacağımızı, GİK kararının yeniden gözden geçirilip geçirilemeyeceğini, bizim alınmış kararlara saygılı olduğumuzu ama eğer mümkün olursa bundan sonraki süreçte yerel seçime yönelik bir iş birliği için partilerimizin görevlendireceği kişilerin birlikte çalışmak imkanının yaratılıp yaratılamayacağını sorduk. Sayın Genel Başkanımızdan bu konuda bir cevap aldık.

KARARI TEKRAR GÖRÜŞECEĞİZ

Meral Akşener: Sayın Genel Başkanımızın söyledikleri doğrudur. Bizim bir kararımız var. 81 ilde tek başımıza seçime girmek şeklinde. İki siyasi parti olarak hiç değilse bazı yerlerde iş birliği yapabilir miyiz sorusunu, Genel İdare Kurulu’na tekrar götürebilir misiniz’i konuştuk.

– Pazartesi günü biz doğal olarak GİK’i toplayacaktık. Bu soruyu GİK’e soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek o zaman göreceğiz. Ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey Türkiye için iyi olur.