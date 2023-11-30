ELİMSAN fabrikası SATIŞA ÇIKARILDI!

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Kartepe İbriktepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren 191 Ada 6 Parsel 175 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu ELİMSAN, 327 milyon 28 bin 844 liraya satışa çıkarıldı. Türkiye'nin şalt cihazları endüstrisinde öncü konumundaki Elimsan’ın ilk ihalesi 11-18 Ocak, ikinci ihalesi 6-13 Şubat tarihlerinde yapılacak.