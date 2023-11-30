Kartepe İbriktepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren 191 Ada 6 Parsel 175 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu ELİMSAN, 327 milyon 28 bin 844 liraya satışa çıkarıldı. Türkiye'nin şalt cihazları endüstrisinde öncü konumundaki Elimsan’ın ilk ihalesi 11-18 Ocak, ikinci ihalesi 6-13 Şubat tarihlerinde yapılacak.
- Ekonomi
ELİMSAN fabrikası SATIŞA ÇIKARILDI!
Suudi Arabistan sermayesinin 15 yıl önce satın aldığı Elimsan fabrikası iflas bayrağını çekti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.