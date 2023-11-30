Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr.Bejda Piro Medar Hastanesi’nde göreve başladı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde göreve başlayan Dr.Bejda PİRO ile psikiyatri hekim sayısını ikiye çıkararak kadrosunu genişleten Medar Hastanesi Gölcük, farklı branşlarda da hekimlerle anlaşmalarına devam ederek, yeni yılda büyümeye devam edeceği sinyalini verdi.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Bejda PİRO kimdir?

2017 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamlayan Dr. Bejda PİRO, 2023 yılında Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde ihtisasını tamamladı. Duygu Durum Bozuklukları, Anksiyete (kaygı) Bozuklukları, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Obsesif Konpultif Bozukluk, Şizofreni, Yeme Bozuklukları, Cinsiyet Hoşnutsuzluğu, Uyku Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları, Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları, Kumar Oynama Bozukluğu alanlarıyla ilgilenmektedir. Ruh Sağlığı ve Hastalıkalrı uzmanı Dr. Bejda PİRO, bilişsel ve davranışçı terapi kuramsal eğitimi, İstanbul Atlas Üniversitesi Bipolar Master Okulu, 3. Ruhsal İyileştirme Kongresi, 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 58. Ulusal Psikiyatri Kongresi katılım sertifikalarına sahiptir. Makedonya doğumlu olan Dr. Bejda PİRO, iyi derecede Makedonca ve İngilizce bilmektedir.