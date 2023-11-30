DOKUZLAR’A ALİKAHYA’DA SICAK KARŞILAMA

AKP İzmit İlçe Başkanlığı İzmit ’in mahallelerinde düzenlediği teşkilat buluşmalarına devam ediyor. Alikahya Fatih Mahallesi’nde yoğun katılım ile gerçekleşe ve Başkan Halil Güngör Dokuzlar’ın da katılım sağladığı programda çok sayıda vatandaş ve teşkilat mensubu hazır bulundu.

“İZMİT’İ GERİ ALACAĞIZ”

Konuşmalarının devamında Başkan Halil Güngör Dokuzlar, “ 2024 yerel seçimleri ülkemiz için oldukça önemli. Bu önem karşısında canla başla çalışan mahalle başkanlarımızın çalışmaları da bizim için oldukça kıymetli. El ele verip inşallah en yüksek oy oranı ile İzmit’i geri alacağız. Önümüzde hem ülkemiz için hem de bizim için büyük önem arz eden bir seçim var. Her seçim bir öncekinden daha önemli hale geliyor. 2024 Yerel seçimlerinde, daha önceki seçimlerde çalışarak yükseklere koyduğumuz çıtayı daha da yükseltmenin mücadelesini vereceğiz.

“AK PARTİ’NİN MİLLETLE BULUŞMASINA ARACILIK EDİYORSUNUZ”

Sizler bu teşkilatın sancaktarları olarak AK Parti’nin milletle buluşmasına aracılık ediyorsunuz. Bildiğiniz gibi sorumluluğumuz sadece Türkiye’yi kapsamıyor. Bu mücadelemiz bütün komşu ve mağdur coğrafyalar için geçerli. Dünyanın her yerinde dostluk köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Bilinçli bir şekilde hareket ederek sorumluluklarımızı yerine getireceğimize inanıyorum. Birlikte kutlayacağımız yeni bir zafer için siz değerli mahalle başkanlarımıza güveniyorum.

“ÇALIŞMALARIMIZA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYORUZ”

Teşkilatımız ile hep birlikte girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmadan çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere vermiş olduğu değeri ve önemi biliyoruz. Mahalle Başkanlarımızın çalışmalarıyla birlikte bizler de halkımızla bir arada olmaya devam edeceğiz. Seçimlere adım adım yürürken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmalarında sık sık mahalle başkanlarının öneminin altını çizdiğini biliyoruz. Sözün özü toplum ve aile ilişkisi neyse, nasıl aile toplumun çekirdeğini oluşturuyorsa AK Parti için de mahalleler bu teşkilatın çekirdeğini oluşturuyor.

“MAHALLE BAŞKANLARIMIZ GÖNÜLLERE YOLCULUK EDİYOR”

Teşkilatımızın en anlamlı, en önemli görevini yapan Mahalle Başkanlarımızla birlikte olmaktan, onlarla aynı atmosferi paylaşmaktan oldukça memnunum. Mahalle Başkanlarımız gönüllere yolculuk ediyor. Önümüzdeki bu uzun yolda halkımızın refahı, ülkemizin kalkınması ve devletimizin büyümesi için gece gündüz çalışmalarına devam eden mahalle başkanlarımıza ve tüm teşkilatımıza teşekkürlerimi gönülden iletiyorum. Hedefimiz var. Bu hedefe ilerlerken de başaracağımıza inancımız tam! Tüm teşkilatlarımız ile canla başla mücadele etmeye devam edeceğiz. Alikahya’da ben bu heyecanı görüyorum. Bu akşam bizleri yoğun katılımlarınızla, sıcak yüreklerinizle karşıladınız. Önümüzdeki seçimlerde zafer AK Parti’nin olacak, bunun heyecanını şimdiden yaşıyoruz.” dedi